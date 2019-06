Les MRE invités à s'impliquer davantage dans la relance du secteur de l'immobilier

Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fehri a appelé, vendredi à Paris, les Marocains résidant à l'étranger (MRE) à s'impliquer davantage dans la relance du secteur de l'immobilier, eu égard à son importance sur les plans économique et social.

Cité dans un communiqué du ministère, M. Fassi Fehri a rappelé, dans une allocution à l'occasion de l’inauguration de la 16è édition du Salon de l'immobilier "SMAP Immo" organisée cette année avec la région Rabat-Salé-Kénitra comme invitée d’honneur, que ce secteur emploie un million de personnes et contribue à hauteur de 7 % au PIB.

Les MRE, rapporte la MAP, mais également les étrangers qui veulent acquérir un logement au Maroc, sont de plus en plus exigeants notamment en matière de durabilité et de qualité, a fait observé M. Fassi Fehri, rappelant que la région Rabat- Salé- Kénitra fait partie des 5 régions (Casa-Settat, Tanger- Tétouan – Al Hoceima, Rabat- Salé-Kénitra, Marrakech- Safi et Fès- Meknés) où la demande est la plus accentuée, avec plus de 78% du total de la demande en logements, diversifiée en termes de standing et de capacité de financement.

Le ministre a, par ailleurs, affirmé que le logement doit être accessible, de qualité et adapté aux capacités d'achat des ménages. "Ce sont les trois priorités, à garantir pour atteindre nos objectifs". Pour sa part, Abdessamad Seqal, président de la région Rabat-Salé-Kénitra, a exposé la dynamique que connaît cette région sur tous les plans et sa contribution au développement économique et social du pays.

Ce Salon constitue une occasion pour les résidents marocains en France et les visiteurs français et européens, de s’enquérir des nouveautés du marché immobilier national et de s’informer sur les projets immobiliers proposés par les exposants venus de toutes les régions du Maroc, indique le communiqué.

Cette 16ème édition, marquée par un cycle de conférences-débats avec des notaires du Maroc et des spécialistes de l'immobilier et du Conseil en investissement, a réuni une centaine d’exposants de toutes les régions du Maroc, les spécialistes de l’immobilier et du Conseil en investissement.