Les MRE, "force motrice" de l'investissement au Maroc

Les Marocains résidant à l'étranger (MRE) sont une "force motrice" de l’investissement au Maroc, a affirmé, samedi à Fès, le directeur du Centre régional d’investissement (CRI) ) de Fès-Meknès, Yassine Tazi.



"La diaspora marocaine joue un rôle important en tant que force motrice pour l'investissement dans les secteurs vitaux du Maroc", a souligné M. Tazi dans une allocution lue en son nom par le directeur du Pôle Impulsion économique et Offre territoriale au CRI Fès-Meknès, Amjad Kiti, à l’occasion d’une conférence sous le thème "Investissements des MRE: opportunités et perspectives".



Il a expliqué que les Marocains du monde jouent un rôle central dans la stimulation de la croissance économique et la promotion du développement durable, car ils contribuent à soutenir l'économie nationale par le biais des transferts de fonds, qui ont atteint un niveau record en 2023 de 115,3 milliards de dirhams (MMDH), rapporte la MAP.



A cet égard, M. Tazi a appelé tous les membres de la diaspora marocaine à s'engager dans les programmes de développement et à investir davantage dans les secteurs prometteurs de la région Fès-Meknès, tels que l'agriculture, l'artisanat, le tourisme rural, les services et le commerce.



A cette fin, il a rappelé que le CRI joue un rôle de catalyseur pour activer la politique de proximité avec les investisseurs, en particulier ceux qui résident à l'étranger, et pour simplifier les procédures et réduire les délais de manière transparente, rapide et efficace pour ceux qui souhaitent créer une entreprise ou mener à bien un projet d’investissement.



De son côté, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a souligné que les investissements des MRE contribuent de manière significative à l’accélération du développement économique et social au Royaume, notant qu’ils reflètent également l’esprit de citoyenneté et d’appartenance profonde à la patrie.



Cette journée, a-t-il relevé dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général des Affaires régionales à la wilaya de Fès-Meknès, Idriss Benazzouz, permet d’échanger des idées et de s’informer sur les opportunités d’investissement et les défis auxquels sont confrontés les MRE en vue de renforcer la coopération, d’apporter le soutien nécessaire et de lever tous les obstacles auxquels ils peuvent être confrontés dans le domaine de l’investissement au Maroc.



Le Maroc, a poursuivi le wali, a grandement besoin des Marocains du monde et de leurs compétences, rappelant que le Royaume a lancé de grands chantiers et des réformes profondes dans tous les domaines qui doivent être enrichis grâce à l’adhésion et à l’énergie des MRE.



A cet égard, a-t-il fait savoir, le Programme de développement régional (PDR) 2022-2027 de Fès-Meknès, qui prévoit une enveloppe budgétaire de 29 MMDH, permettra également d’améliorer les facteurs d’attractivité de la région et d’en faire une destination touristique et culturelle de premier plan.



Pour sa part, la vice-présidente du Conseil régional de Fès-Meknès, Halima Zoumi, a passé en revue une batterie d’actions entreprises par le Conseil pour améliorer le climat des affaires de la région, dans un cadre de réformes structurelles dans les infrastructures, ainsi que les incitations mises à disposition des porteurs de projets afin de créer un terrain propice à l’investissement.



A cet égard, Mme Zoumi a fait savoir que dans le domaine de la promotion des investissements, la région contribue à l’élaboration d’une stratégie régionale de promotion et d'attraction des investissements, participe aux travaux des comités régionaux de l'environnement des affaires et communique sur les opportunités d'investissement au sein de la région.



De même, a-t-elle ajouté, le 2ème Programme de développement régional (PDR) 2022-2027 de Fès-Meknès marque aussi un "tournant décisif" dans la trajectoire de développement de la région.



Avec un budget conséquent de 29 MMDH alloué à la réalisation de 340 programmes et projets, le PDR concerne un bon nombre de projets touchant le développement économique, plus spécifiquement l'investissement privé à travers deux axes, à savoir la création et le renforcement de l'infrastructure dédiée à l'investissement privé et les subventions aux entreprises.



Organisée en partenariat avec la wilaya de Fès-Meknès à l'occasion de la Journée mondiale des Marocains résidant à l’étranger (MRE), cette journée de dialogue constitue une plateforme d’échanges pour mettre en lumière les opportunités d’investissement dans la région de Fès-Meknès, tout en explorant les perspectives économiques et les incitations et mécanismes de soutien disponibles offerts aux investisseurs MRE.



Cet évènement a été marqué par la tenue de deux panels ayant pour thématiques "Investir à Fès-Meknès: Opportunités et perspectives clés" et "Incitations fiscales et soutien aux investissements des MDM".