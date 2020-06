Les ICE affichent une baisse au premier trimestre

Les indices du commerce extérieur (ICE), qui permettent de retracer l’évolution dans le temps des valeurs unitaires des marchandises échangées, se sont inscrits en baisse au premier trimestre 2020.

Selon des chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP), l’indice des valeurs unitaires à l’importation a enregistré une régression de 1,4% au titre des trois premiers mois de l’année en cours par rapport à la même période de 2019.

A en croire le Haut-commissariat, cette baisse résulte principalement de la diminution des valeurs unitaires des « demi-produits » (4,8%), de l’« énergie et lubrifiants » (6,3%), des « produits bruts d’origine minérale » (44,6%) et de l’« alimentation, boissons et tabacs » (1,6%).

L’institution publique a, en revanche, relevé un accroissement des indices des valeurs moyennes des « produits finis d’équipement industriel », des « produits finis de consommation » et des « produits finis d’équipement agricole » respectivement de 5,5%, 2,4% et 2,0%.

Soulignons que la hausse de ces trois produits a permis d’atténuer la baisse de l’indice global des importations, a constaté le Haut-commissariat dans une note d’information relative aux indices du commerce extérieur.

A titre de comparaison, rappelons que l’indice des valeurs unitaires à l’importation avait accusé une baisse de 3,1% au cours du quatrième trimestre 2019 par rapport au même trimestre de 2018, suite principalement à la diminution des valeurs unitaires de l’« énergie et lubrifiants » (12,7%), des « produits bruts d’origine minérale » (38,4%), des « demi-produits » (2,7%), de l’« alimentation, boissons et tabacs » (2,7%) et des « produits bruts d’origine animale et végétale » (3,8%).

Dans une note publiée en mars dernier, le HCP avait cependant noté une augmentation de 3,5% de l’indice des valeurs moyennes des « produits finis d’équipement industriel » qui a atténué la baisse de l’indice des valeurs unitaires à l’importation.

A noter qu’à l’exportation, il ressort des chiffres du Haut-commissariat que l’indice des valeurs unitaires a connu une diminution de 3,7% au cours du premier trimestre 2020 par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.

Dans sa note, le HCP a attribué cette régression essentiellement à la diminution des valeurs unitaires des « demi-produits » (15,5%), des « produits bruts d’origine minérale » (9,5%), des « produits finis de consommation » (0,4%) et des « produits finis d’équipement industriel » (0,2%).

Selon la même source, il a été relevé que cet indice a augmenté dans l’« alimentation, boissons et tabacs » (0,7%) et les « produits bruts d’origine animale et végétale » (5,7%).

Concernant toujours l’exportation, rappelons également à titre de comparaison que l’indice des valeurs unitaires avait connu une diminution de 4,0% au cours du quatrième trimestre 2019 par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.

Selon les analystes du Haut-commissariat, cette régression était essentiellement due à la diminution des valeurs unitaires des « demi-produits » (19,0%), des « produits finis de consommation » (1,9%), des « produits finis d’équipement agricole » (15,0%).

Poursuivant leur analyse, ils avaient ,en revanche, relevé une hausse de cet indice dans les « produits finis d’équipement industriel » (2,2%), les « produits bruts d’origine animale et végétale » (11,6%) et l’« alimentation, boissons et tabacs » (0,8%).

Signalons enfin qu’en 2019, l’indice annuel des valeurs unitaires des importations avait enregistré une baisse de 2,4% par rapport à 2018, tandis que celui des exportations reculait de 2,7% sur la même période.