Les Français en tête des nuitées et des arrivées touristiques à Marrakech à fin août dernier

Les touristes français arrivent en tête des arrivées et des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) de Marrakech à fin août dernier.

Durant la même période, ils étaient 354.333 touristes français à visiter la cité ocre, soit une baisse de 2% comparativement à la même période de l’année précédente (361.238 arrivées), selon les données du Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech.

Les touristes britanniques viennent en deuxième position en terme d'arrivées avec 137.745 (+17%), suivis des Espagnols avec 75.640 (+14%) et des Allemands avec 74.140 (-13%). Le nombre des arrivées touristiques des Hollandais a enregistré la plus forte hausse avec 33%.

Concernant les nuitées durant la période janvier-août, les Français arrivent aussi en tête avec 1.481.277 (-2%), suivis des Britanniques avec 623.560 (+10%), des Allemands avec 235.210 (-9%) et des Espagnols avec 207.442 (+15%), rapporte la MAP.

Le marché hollandais a enregistré la plus forte hausse dans les nuitées avec 25%, suivi du marché italien avec 23%.

Le taux d’occupation durant la même période a été de 64%, soit une hausse par rapport à la même période de l’année précédente (59%) alors que la durée moyenne de séjour a été de 03 nuits, soit autant que durant la même période de l’année dernière.

Concernant le mois d’août, les Français arrivent également en tête des arrivées avec 48.945 (-11%), suivis des Britanniques avec 16.752 (+12%), et des Espagnols avec 9.730 (+8%). Le marché hollandais a enregistré la plus forte hausse avec 23%.

S’agissant des nuitées durant le mois d'août, les Français arrivent en tête avec 242.785 (-7%), suivis des Britanniques avec 95.170 (+12%) et des Espagnols avec 28.815 (+7%).

Le taux d’occupation durant le mois d’août dernier a été de 74%, soit une hausse par rapport à la même période de l’année précédente (70%) alors que la durée moyenne de séjour a été de 04 nuits, soit autant que durant la même période de l’année dernière.

A rappeler que le nombre de nuitées dans les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) de Marrakech a enregistré durant la période janvier-août de l’année en cours, une hausse de 8% par rapport à la même période de 2018.

Les nuitées dans les EHTC de Marrakech se sont élevées à 5.561.491 durant la même période contre 5.167.810 durant la période janvier-août de l’année précédente.