Les Beatles concourent aux Grammy Awards grâce à l'intelligence artificielle

Cette année aux Grammy Awards, les nominés au prestigieux prix du meilleur enregistrement comprennent des poids lourds contemporains comme Beyoncé et Kendrick Lamar, mais aussi les Beatles, séparés depuis plus de cinquante ans. Une prouesse permise par l'intelligence artificielle, qui a inévitablement déclenché une polémique.



Le mythique groupe britannique a sorti une nouvelle chanson "Now and Then", alors que seuls deux de ses membres sont encore en vie. Contrairement aux craintes des fans, le morceau ne comprend aucun "deepfake" imitant les Beatles.



L'intelligence artificielle a simplement été utilisée sur une démo remplie de bruits parasites, enregistrée il y a des décennies, ce qui a permis d'isoler la voix de John Lennon.

Les créateurs y ont ensuite ajouté des guitares électriques et acoustiques enregistrées en 1995 par George Harrison, puis ont complété la chanson avec la batterie de Ringo Starr et la basse, le piano et la guitare slide de Paul McCartney, ainsi que des choeurs supplémentaires.



"Rien n'a été créé artificiellement" sur cette chanson, a d'ailleurs insisté Paul McCartney.

Mais la nomination de "Now and Then" pour le prix du meilleur enregistrement et celui de la meilleure performance aux Grammy Awards, qui auront lieu ce dimanche à Los Angeles, a quand même fait tiquer de nombreux aficionados.



L'usage de l'IA provoque de nombreux débats éthiques dans l'industrie. En 2023, l'Académie des Grammys s'est dotée d'une règle selon laquelle "seuls les créateurs humains sont éligibles" pour ses prestigieux prix.



"Une oeuvre qui ne contient aucun auteur humain n'est éligible dans aucune catégorie", stipule le règlement.

Autrement dit, les chansons générées entièrement grâce à l'IA sont automatiquement exclues. Mais le règlement prévoit une clause qui permet aux chansons d'origine humaine, simplement polies par IA, d'être considérées.



Pour Mary Bragg, auteure, compositrice et interprète de Nashville (Tennessee), la polémique autour de "Now and Then" est exagérée. La technologie utilisée sur ce titre est une "révélation" dans l'univers des ingénieurs sons. Mais cette évolution n'est qu'un prolongement naturel des techniques utilisées habituellement pour produire un morceau.