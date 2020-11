Légère hausse des subventions du Fonds de développement agricole en 2021

Les subventions du Fonds de développement agricole devraient atteindre environ 4,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, en hausse de 3% par rapport à l’année en cours, a indiqué récemment à Rabat le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch. Présentant le projet de budget de son département devant la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, M. Akhannouch a relevé que le programme d’action 2021 prévoit la mise en place de nouvelles incitations dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie “Génération Green” visant à soutenir les jeunes, à valoriser et à développer les terres collectives.



Concernant le programme d’irrigation, le ministre a abordé le plan national d’économie d’eau et plus particulièrement la reconversion collective à l’irrigation localisée destinée à couvrir 72% de la superficie totale programmée, rapporte la MAP. Les travaux ont été achevés pour 10.300 hectares supplémentaires, alors qu’ils sont toujours en cours pour une superficie de 48.600 ha. S’agissant de la conversion individuelle vers l’irrigation goutte-à-goutte, le responsable gouvernemental a précisé que le programme 2021 permettra de couvrir près de 50.000 hectares supplémentaires pour atteindre une superficie totale de 693.000 hectares. A cet égard, une subvention de 2,01 MMDH sera octroyée par le Fonds de développement agricole. Pour les projets de l’agriculture solidaire 2021, le responsable a indiqué qu’il sera procédé à la finalisation des marchés relatifs à 417 projets solidaires programmés dans le cadre du Plan “Maroc Vert”, en plus du lancement de nouveaux projets s’inscrivant dans la stratégie “Génération Green 2020-2030”, notant que les investissements des projets agricoles solidaires devront totaliser 2,7 MMDH en 2021, dont un milliard sous forme de crédits de paiement.



Côté développement rural et des zones montagneuses, l’accent sera mis sur la poursuite de la mise en œuvre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural. Les conseils régionaux pour le développement rural et des zones montagneuses sont en train de préparer des plans d’action à cet effet pour l’année 2021. Au volet des eaux et forêts, il a souligné que l’année 2021 sera marquée par le lancement d’une série de projets liés à la mise en valeur et au développement des espaces forestiers, mais aussi par la poursuite de la mise en œuvre des projets initiés cette année dans le cadre de la stratégie “Forêts du Maroc 2020- 2030”. Cette rencontre a été l’occasion pour M. Akhannouch de présenter les principaux indicateurs des activités de la pêche maritime au cours des neuf premiers mois de l’année 2020, affirmant que l’activité du secteur a accusé une légère baisse de 3% en volume et de 5% en valeur. Il a en outre abordé les principales réalisations de la stratégie Halieutis concernant notamment les domaines de contrôle, de gestion des ressources, de débarquement, de vente de poissons sur le marché de gros, de recherche scientifique et des actions sociales.