Légère hausse des prix du blé à l’échelle mondiale

L’Indice FAO des prix des céréales a baissé en juillet, a annoncé l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son dernier rapport rendu public récemment.



Selon l’agence onusienne, il « a atteint une valeur moyenne de 125,5 points en juillet, soit 3,8 points (3,0%) de moins qu’en juin, mais supérieure de 28,6 points (29,6 pour cent) à son niveau de juillet 2020 ».



La baisse de l’Indice FAO des prix des céréales est attribuée à la chute des prix internationaux du maïs, associée à des rendements meilleurs que prévu en Argentine et à de meilleures perspectives de production aux Etats-Unis d’Amérique, même si l’état des cultures au Brésil reste préoccupant, a indiqué l’organisation internationale dans son rapport.



En effet, selon la même source, «les prix internationaux du maïs ont fléchi de 9,1 points (6,0%) d’un mois sur l’autre en raison de rendements meilleurs que prévu en Argentine et de meilleures perspectives de production aux Etats-Unis d’Amérique».



Dans son analyse, la FAO évoque aussi l’annulation des commandes de maïs de l’ancienne récolte par la Chine qui aurait également pesé sur les cotations de cette céréale.



Qu’à cela ne tienne, «les prix ont bénéficié d’un certain soutien en raison des préoccupations persistantes concernant l’état des récoltes au Brésil, où le battage se poursuit à un rythme très inférieur à celui de l’an dernier et où les prix intérieurs élevés ont encouragé les agriculteurs à vendre directement sur les marchés locaux », a-t-elle relevé dans son rapport.



Commentant l’évolution des prix des autres céréales secondaires telles que l’orge et le sorgho, l’agence a fait savoir qu’ils ont fortement chuté en juillet dernier.

En raison principalement d’une demande d’importation plus faible, ces deux produits alimentaires ont respectivement accusé des baisses de 8,3 points (6,4%) et 8,7 points (5,3 %).

Le rapport a en revanche noté une légère progression des cotations du blé de 1,8% au cours de la même période, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis la mi-2014, compte tenu notamment des inquiétudes concernant le temps sec et l’état des cultures en Amérique du Nord.



Pour la FAO, la hausse des prix du blé est justifiée par « les inquiétudes persistantes concernant l’état des cultures en Amérique du Nord, où la sécheresse ininterrompue a pesé sur les rendements du blé dur au Canada et du blé de printemps aux Etats-Unis d’Amérique ».



Sous l’effet des variations des taux de change et de ventes ralenties par les coûts de transport élevés et les obstacles logistiques, les prix internationaux du riz ont pour leur part poursuivi leur dégringolade en juillet dernier.



La baisse est telle qu’ils ont atteint leur plus bas niveau depuis deux ans, a constaté la FAO expliquant que l’arrivée de nouvelles récoltes et les fluctuations des taux de change ont contribué au ralentissement des ventes causé par les coûts de transport élevés et les obstacles logistiques.



Comme nous l’avions relevé dans une de nos éditions précédentes, en juillet, les prix mondiaux des produits alimentaires ont enregistré une baisse pour le deuxième mois consécutif.



L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’étant établi en moyenne à 123 points en juillet 2021, il a reculé de 1,5 point (1,2%) par rapport au mois de juin.

Ainsi que l’a expliqué la FAO, ce recul est lié à la baisse des cotations des céréales, des produits laitiers et des huiles végétales.



Alain Bouithy