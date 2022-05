Légère hausse des prix des industries alimentaires à fin mars

L’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» poursuit sa tendance haussière pour le troisième mois d’affilée, mais à un rythme sensiblement plus modéré, comme cela a été constaté depuis la fin de l’année 2021.



Selon les chiffres publiés récemment par le Haut-commissariat au plan (HCP), il a enregistré une hausse de 0,7% au cours du mois de mars 2022 par rapport au mois de février 2022.

D’après les explications de l’institution publique, cette augmentation est la résultante de la hausse de 0,9% des prix des «Industries alimentaires», de 1,3% de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et de 8,8% du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège».



La progression de cet indice est aussi attribuée à la hausse de 2,6% de la «Fabrication de boissons», de 2,4% de la «Fabrication de textiles», de 1,2% de la «Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements» et de 4,8% dans la «Fabrication de meubles», a poursuivi le Haut-commissariat dans une note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière du mois de mars dernier.



Cette augmentation est également la résultante de la baisse de 0,3% des prix enregistrée dans la «Métallurgie» et de 0,1% dans l’«Industrie du cuir et de la chaussure», a fait savoir l’organisme public chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles.



Pour rappel, le même indice avait enregistré une hausse de 0,8% au cours du mois de février 2022 en glissement mensuel, suite à une hausse de 2,4% des prix des «Industries alimentaires», de 7,5% de la «Fabrication de produits à base de tabac», de 1,4% de la «Métallurgie», de 1,6% de la «Fabrication de textiles», de 1,9% de la «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique», de 0,6% de l’«Industrie d’habillement» et de 0,4% dans la «Fabrication d’équipements électriques».



Dans une précédente note d’information, le HCP avait également justifiée cette évolution par la baisse de 0,8% des prix enregistrée dans l’«Industrie pharmaceutique» et de 0,1% dans la «Fabrication d’autres produits minéraux « non métalliques» et dans les «Autres industries manufacturés ».



A titre de comparaison, rappelons que l’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» avait enregistré une hausse de 2,5% au cours du mois de janvier 2022.



Ainsi que l’avait relevé le HCP, il y a deux mois, cette hausse résultait de celle de 9,2% des prix de l’«Industrie chimique», de 0,7% des «Industries alimentaires», de 2,2% de l’«Industrie automobile», de 1,2% de l’«Industrie d’habillement», de 0,5% de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques», de 0,6% dans la «Métallurgie» et dans la «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» et de 0,8% dans la «Fabrication d’équipements électriques.



Elle traduisait également la baisse de 0,6% des prix enregistrée dans la «Fabrication de meubles» et de 0,1% dans l’«Industrie du papier et du carton ».



Selon les récentes données publiées par le Haut-commissariat, l’indice des prix à la production du secteur des «Industries extractives» a connu en revanche une hausse de 0,1% au cours du troisième mois de l’année en cours.



Quant aux indices des prix à la production des secteurs de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau», il ressort des mêmes chiffres qu’ils ont connu une stagnation au cours du mois de mars 2022.



Rappelons à toutes fins utiles qu’en février 2022, l’indice des prix à la production du secteur des «Industries extractives» avait connu une hausse de 0,1% au cours du mois de février 2022 ; tandis que les indices des prix à la production des secteurs de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» avaient connu une stagnation.



Au cours du mois de janvier 2022, les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» avaient tous connu une stagnation.



Alain Bouithy