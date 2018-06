Le volume des crédits octroyés par les banques participatives évalué à 1,1 MMDH

Depuis leur lancement en juillet 2017, les banques participatives, actuellement au nombre de 71 agences, ont atteint un volume de crédit de 1,1 milliard de dirhams (MMDH), a fait savoir le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.

"Nous sommes à plus de 71 agences participatives. Celles-ci ne cessent de se multiplier, et c'est déjà pas mal", s'est félicité M. Jouahri lors d’une conférence de presse à l'issue de la deuxième réunion trimestrielle du Conseil de BAM au titre de 2018, ajoutant que le volume des crédits octroyés par ces nouvelles entités, depuis leur création, s'est chiffré à 1,1 MMDH.

M. Jouahri, qui passait en revue les principales réalisations des banques participatives après leur lancement il y a près d'un an, a salué les différentes étapes franchies par ce grand chantier, à travers notamment la validation de bon nombre de textes par le Conseil supérieur des oulémas, rapporte la MAP.

De même, il a souligné que le Maroc s'apprête à émettre, dès juillet prochain, ses premiers sukuks, une alternative à l'obligation classique, ce qui permettra de compléter les services offerts par les différentes structures participatives qui sont déjà opérationnelles.

Le wali de la Banque centrale n'a pas manqué de mettre en relief l'engouement spécial des consommateurs pour la Mourabaha, que ce soit immobilière ou automobile, soulignant, néanmoins, quelques problèmes d’interprétation qui persistent encore et que Bank Al-Maghrib est déterminé à résoudre, en collaboration avec le département de l'équipement.

Par ailleurs, M. Jouahri a fait savoir que la Banque centrale a commencé déjà à recevoir les premiers rapports de conformité Chariaa, assurant que son département ne cesse de relancer "les banques qui n'ont pas encore publié leurs rapports" et que "les choses avancent et se mettent en place petit à petit". En janvier 2017, cinq agréments de banques ainsi que trois fenêtres participatives ont été accordés par le Comité des établissements de crédit les autorisant à entamer leurs offres bancaires participatives dans le Royaume.