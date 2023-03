Le volume d'importation du gasoil russe reste en deçà de 10% depuis 2020

Le volume d'importation du gasoil russe n'a pas dépassé le seuil de 10% depuis l'année 2020, a affirmé jeudi le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, imputant cela à "la liberté d'importation".



Répondant aux questions des journalistes lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a indiqué que l'importation du gasoil russe est restée sous la barre de 10% pendant ce mandat gouvernemental et celui précédent, ajoutant que "le volume d'importation s'est stabilisé à 9% en 2020 et à 5% en 2021 pour culminer de nouveau à 9% en 2022", rapporte la MAP.



Depuis le début de l'année, le prix moyen du gasoil, quelle qu'en soit la provenance, "est resté à peu près le même parce qu'il obéit à la loi de l'offre et de la demande", a-t-il expliqué.



Dans le même contexte, le ministre délégué a indiqué que le Maroc n'a pas lésiné sur les efforts en ce qui concerne l'importation du charbon russe, ce qui a permis la maîtrise du coût de production de l'électricité au Royaume.