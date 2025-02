Le trafic portuaire global en hausse de 15,2% en 2024

Les ports marocains ont enregistré une évolution positive du trafic portuaire global qui a atteint 241,2 millions de tonnes en 2024, contre 209,4 millions de tonnes en 2023, soit une hausse de 15,2%, selon le ministère de l’Equipement et de l'Eau.



Le trafic domestique a enregistré un volume de 125,5 millions de tonnes, en hausse de 11,4%, tandis que le transbordement a atteint un volume de 115,6 millions de tonnes, soit une croissance de 19,5% par rapport à 2023, précise le ministère dans un communiqué sur l'activité des ports du Maroc au titre de l'année 2024.



S'agissant de la répartition du trafic portuaire global en 2024, elle est marquée par une prédominance de l’activité de transbordement, avec une part de 47,9%, suivi des importations (31,3%), des exportations (16,9%), du cabotage (3,1%) et du soutage (0,7%).

Pour l’activité du transbordement, le complexe portuaire de Tanger Med a confirmé sa position de plateforme logistique majeure au niveau du bassin méditerranéen, grâce à l’accroissement du volume du transbordement des conteneurs (112,6 millions de tonnes/+21,3% équivalent à 9,6 millions d’EVP/+18,9%), rapporte la MAP.



Pour leur part, les importations se sont établies au titre de l’année 2024 à 75,5 millions de tonnes, marquant ainsi une hausse de 12,4% par rapport à 2023, souligne la même source.

Cette évolution s’explique principalement par la variation des importations du trafic des céréales (10,6 millions de tonnes/+14,5%), du soufre (8,2 millions de tonnes/+26%), des hydrocarbures (12,9 millions de tonnes/+8,3%) et du charbon (9,6 millions de tonnes/-8,3%).



De son côté, le volume des exportations a connu une hausse de 13,3% en 2024, en enregistrant un volume de 40,8 millions de tonnes, fait savoir le ministère, précisant que cette variation est due à la croissance des exportations des engrais (12,1 millions de tonnes/+10,1%), du phosphate brut (6,5 millions de tonnes/+48,4%), de l’acide sulfurique (2 millions de tonnes/+151,9%) et de l’acide phosphorique (3,4 millions de tonnes/+32,2%).



Quant au cabotage, l’échange entre les ports marocains a connu une baisse de 5% par rapport à l’année 2023, enregistrant un volume de 7,5 millions de tonnes en 2024, induit essentiellement par la baisse du cabotage du trafic des hydrocarbures (-44,4%).



Le soutage des hydrocarbures (Bunkering) a connu, quant à lui, une hausse de +5,6% par rapport à l’année 2023, enregistrant un volume de 1,8 million de tonnes, et ce au profit des navires transitant par le détroit de Gibraltar.

Par ailleurs, le trafic des véhicules neufs a connu une hausse de 4,5% au cours de l’année 2024, avec un volume de 703.678 unités, dont environ 77% destinés à l'export.



Pour le trafic des passagers, les ports marocains ont vu transiter 5.339.139 PAX en 2024, soit une hausse de 11,8% par rapport à 2023, dans le cadre de l’opération "Marhaba 2024", relève le ministère, notant que les ports du détroit de Gibraltar, Tanger Med et Tanger ville, ont assuré le transit de plus de 82% du trafic global des passagers.



S’agissant de l’activité de croisière, elle a connu une très belle reprise avec un nombre de 270.483 croisiéristes pour l’année 2024, soit une hausse de 40,1% par rapport à 2023.

Par ailleurs, le volume des débarquements des produits de la pêche maritime côtière et artisanale, durant l’année 2024, a connu une légère baisse de 1% pour s’établir à 1,33 million de tonnes.



Le trafic maritime dans les ports marocains a connu une croissance importante en 2024, avec l'accueil de plus de 28.787 navires de commerce, soit une hausse de 3% par rapport à 2023.