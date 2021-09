Le taux de pénétration des cigarettes de contrebande s’établit à 1,91%

Le taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national pour l'année 2021 s'est établi à 1,91% contre 1,37% en 2020 et 5,23% en 2019, selon l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII).



Ces chiffres ont été dévoilés lors d'une réunion de travail de la Commission nationale de lutte contre la contrebande de cigarettes, tenue jeudi au siège de l’ADII en vue de présenter les résultats de la 8ème étude de prévalence des cigarettes de contrebande au titre de l’année 2021, indique un communiqué de l'ADII.



Lors de cette rencontre, les échanges entre participants ont porté sur l’évolution de la contrebande de cigarettes et de la stratégie conjointe à développer pour contrecarrer ce fléau et ses répercussions néfastes sur la santé du consommateur ainsi que sur l’économie nationale, note le communiqué.



Ont assisté à cette réunion, outre des représentants de l’ADII, des représentants du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Justice, de la Présidence du ministère public, de la Direction générale de la sûreté nationale, de la Gendarmerie Royale ainsi que des opérateurs économiques.