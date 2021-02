Le taux de bancarisation atteint 78% en juin dernier

Le taux de bancarisation s’est établi à 78% en juin 2020 contre 79% à fin décembre 2019,relève BankAl-Maghrib (BAM) dans son dernier tableau de bord du système bancaire. Le nombre de guichets s’est inscrit en légère baisse pour s’établir à 6.367 au lieu de 6.406 au titre de la même période, souligne la banque centrale, notant que le nombre d’habitants par guichet a progressé à 5.600 au lieu de 5.500 à fin 2020.



Quant à la structure du système bancaire, BAM fait état de l’existence d’un total de 90 établissements de crédit et assimilés dont 19 banques, 5 banques participatives, 27 sociétés de financement, 6 banques offshore, 12 associations de micro-crédit et 19 établissements de paiement.



Pour ce qui est de la concentration des banques en fonction du statut de l’actionnariat, les données de Bank Al-Maghrib révèlent une prééminence des banques à capital privé majoritairement marocain. Celles-ci détiennent 53,8% des guichets, 64,5% des actifs, 64,5% des dépôts et 62,7% des crédits. D’autre part, l’analyse de la structure des dépôts permet de constater une prédominance des comptes à vue créditeurs qui représentent 64,6% suivis des dépôts à terme (17%) et des comptes d’épargne (15,6%).



Par nature de crédits, les crédits à long terme viennent en tête avec 36% suivis des crédits à court terme (32,1%) et des crédits à moyen terme (23,9%). S’agissant de l’activité et de la rentabilité, BankAl-Maghrib fait état d’un total bilan de 1.485 milliards de dirhams (MMDH) en hausse de 6,3% parrapport à juin 2019, d’un cumul des dépôts clientèle de 974 MMDH (+4 %), d’un produit net bancaire (PNB) de 26,5 MMDH et d’un résultat net de 4 MMDH.