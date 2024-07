Le studio d'effets spéciaux de "Dune" valorisé 2 MDS de dollars

Le studio d'effets spéciaux numériques DNEG, basé à Londres et primé pour son travail sur "Dune" ou "Harry Potter", a annoncé mardi une levée de fonds de 200 millions de dollars qui le valorise à plus de 2 milliards de dollars.



United Al Saqer Group (UASG), un groupe des Émirats arabes unis, "investit 200 millions de dollars dans DNEG", a annoncé dans un communiqué le studio, également connu pour "Intersellar", "Inception" ou "Gravity".



DNEG ne précise pas le montant de sa valorisation, mais son communiqué renvoie vers un article du Financial Times mardi qui écrit que l'entreprise "a été valorisée à plus de 2 milliards de dollars" après la levée de fonds.



"Cet investissement permet au Groupe DNEG d'accélérer sa stratégie d'innovation et de diversification" basée notamment sur le développement de l'intelligence artificielle (IA) "dans les domaines des médias, du divertissement et des jeux", ajoute le communiqué.

L'entreprise annonce aussi l'ouverture d'un studio à Abu Dhabi.



DNEG, également présent en Inde, au Canada, aux États-Unis et en Australie, avait dit vouloir s'introduire à la Bourse de Londres en 2019, avant d'envisager en 2022 une cotation à New York via une entité ad hoc d'acquisition (ou Spac, véhicule coté dont le seul but est de permettre à une société d'accéder plus facilement à la Bourse), mais avait finalement renoncé la même année, jugeant que les conditions de marché ne s'y prêtaient pas.