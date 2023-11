Le secteur tertiaire s'accapare 67,5% du tissu des entreprises en 2021

L'effectif des entreprises opérant dans le secteur tertiaire a représenté une part de 67,5% du tissu des entreprises en 2021, en hausse de 0,6 point par rapport à 2020, selon l’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME).



Cet effectif d'entreprises contribue à hauteur de 52% au Produit intérieur brut (PIB), indique l'OMTPME dans son dernier rapport annuel, précisant que le secteur manufacturier, quant à lui, dispose d'une part de 6,3% en 2021, générant 15% du PIB.



De leur côté, les secteurs du commerce et de la construction continuent à concentrer, en 2021, plus de 50% de l’effectif des entreprises personnes morales (EPM), soit une progression annuelle de 7,5%.



D’autre part, l’effectif des entreprises personnes morales actives (EPMA) opérant dans le secteur tertiaire a augmenté de manière importante, il en est ainsi du commerce, de la "santé humaine et action sociale", des "transports et entreposage" et des "autres activités de services", le secteur tertiaire ayant contribué pour 52% au PIB national, rapporte la MAP.



S'agissant de la part des EPMA opérant dans le secteur manufacturier, qui a généré 15% du PIB, elle s’est élevée à 6,3%, fait savoir la même source.



En outre, les sections des "transports et entreposage", du "commerce, réparation d'automobiles et de motocycles" et de l'"industrie manufacturière" ont enregistré des baisses respectives de 27%, 8,5% et 3,4%.



En revanche d’autres sections d’activités ont connu une évolution positive, notamment les "activités immobilières" avec 35,2%, les "activités financières et d'assurance" avec 28,4%, l’"enseignement" avec 23,5%, ainsi que l’"information et communication" avec 15,5%. Et de souligner que tous les secteurs ont connu une augmentation des dissolutions des entreprises, à l’exception de celui des "autres activités de services".



Ainsi, les dissolutions d’entreprises, en 2022, étaient plus nombreuses dans le "commerce, réparation d'automobiles et de motocycles" et la "construction" qui ont concentré 52,9% du nombre total, tandis que l’"hébergement et restauration" a connu l’évolution la plus importante comparativement à 2021, soit plus de 37%, ce secteur étant parmi ceux les plus impactés par les crises sanitaire et économique de 2020.



L’analyse croisée du nombre d’emplois par section d’activités et par région révèle que les "activités de services administratifs et de soutien" ont concentré, en 2022, le plus grand nombre d’emplois dans les régions de Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-Kénitra, avec des parts respectives de 21% et 16% du nombre total des salariés déclarés au niveau de ces régions.



Au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’"industrie manufacturière" est le premier secteur contributeur à l’emploi en 2022 et à l’instar des années précédentes, avec une part de 40,6% , soit une hausse de 1,6 point par rapport à 2021.