Le secteur des assurances au Maroc appelé à relever plusieurs défis

Le secteur des assurances au Maroc est appelé plus que jamais à relever plusieurs défis, a indiqué, jeudi, l'analyste Senior à BMCE Capital, Khadija El Moussyli.



Les principaux défis du secteur concernent trois principaux points, en l'occurrence la mise en place du projet de solvabilité basé sur les risques (SBR), la généralisation de l'AMO et le démarrage du Takaful, a relevé Mme El Moussyli qui intervenait lors d'un webinaire organisé par la Bourse de Casablanca en collaboration avec l'APSB, sous le thème "Perspectives du secteur des assurances."



Pour ce qui est de la SBR, dont la mise en œuvre effective est prévue pour l'année 2025, c'est une approche qui prend en considération l'ensemble des risques auxquels sont confrontés les opérateurs dans le calcul de la marge de solvabilité, a-t-elle dit, ajoutant que ceci pourrait réduire les excédents de marges des assureurs marocains., rapporte la MAP.



Elle a, dans le même contexte, affirmé que d'autres défis guettent le secteur et non des moindres, à savoir les arriérés de primes des intermédiaires qui s'élèvent à 3 MMDH et qui sont concentrées essentiellement sur la branche automobile, précisant que toutes les solutions mises en place pour apurer ce contentieux n'ont pas abouti et cela s'est, par ricochet, traduit par la constatation de provisions importantes chez les compagnies d'assurance.



Pour ce qui est de la généralisation de l'AMO, l'analyste a fait observer que celle-ci ne serait pas sans impact aussi bien sur l'aliment du secteur que sur le RN. "L'impact sur le chiffre d'affaires devrait être négatif en raison de la migration d'une catégorie de clients vers le secteur public. Par contre, l'impact relatif au RN peut être positif dans le sens où la généralisation de l'AMO devrait pousser les compagnies d'assurance à basculer vers des produits complémentaires qui sont beaucoup plus rentables que ceux basiques", a-t-elle expliqué.



L'analyste a, par ailleurs, noté que le secteur des assurances au Maroc, deuxième plus grand secteur d'assurance en Afrique, s'impose aujourd'hui comme l'un des marchés les plus dynamiques de la région, et prend de l'ampleur d'année en année.



Quantitativement parlant, le taux de pénétration de ce secteur est passé de 3,7% en 2017 à 4,5% en 2020, soit un taux qui reste quand même assez important comparativement au taux de pénétration moyen des pays émergents de la région EMEA, a-t-elle fait savoir, notant dans le même sens que les primes émises ont connu une croissance de plus de 20% entre 2017 et 2021 à près de 50 milliards de dirhams (MMDH).



Par branche, le chiffre d'affaires global du secteur provient à hauteur de 53% de la branche non-vie et le reste émane de la branche vie, a-t-elle expliqué, tout en précisant que pour ce qui est des parts de marché des principales compagnies d'assurances, Wafa Assurances est en tête de classement suivie de RMA.



S'attardant sur l'évolution de l'activité commerciale durant les trois dernières années, Mme El Moussyli a affirmé que celle-ci fait ressortir une bonne performance du secteur avec une progression des primes émises de 10% à 50 milliards de dirhams (MMDH) en 2021 et une amélioration de l'assurance vie de près de 13% à 23 MMDH.