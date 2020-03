Le secteur de l’immobilier déclare sa solidarité face à la pandémie

L' ensemble des intervenants du secteur du bâtiment et de l'immobilier publics et privés, avec toutes ses composantes, ont déclaré leur mobilisation totale et solidaire face à la pandémie du nouveau coronavirus, indique un communiqué commun des signataires de la déclaration. Ainsi, face à la crise sanitaire mondiale qui touche le Maroc, les professionnels et les partenaires du secteur du bâtiment et de l'immobilier publics et privés s’engagent ensemble à accompagner les efforts déployés sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, poursuit le communiqué, faisant savoir que leur contribution se concrétisera à travers trois principales mesures. Une première mesure à travers laquelle ils ont exprimé leur volonté de maintenir les employés actuellement en activité dans le secteur et ce, dans les conditions stipulées par la deuxième réunion du comité de veille économique du 19 mars 2020, permettant, de ce fait, de sauvegarder les postes d’emplois des travailleurs, explique le communiqué, qui note que d’autres mesures seront concertées pour le maintien de l’activité immobilière et la garantie de sa résilience après la crise pandémique. Une deuxième mesure qui concerne leur contribution au Fonds spécial de gestion de la pandémie Covid-19 et leur engagement à renforcer l’action citoyenne de lutte contre l'épidémie, pour consolider l'élan national visant le soutien du secteur de la santé et participer à la réduction des impacts économiques de la crise sanitaire actuelle. La troisième mesure concerne la réaffirmation des signataires de leur engagement dans la préservation de la santé des travailleurs dans le bâtiment, car "conscients que la lutte contre le Covid-19 passe essentiellement par le renforcement de l’hygiène et par l’application des gestes barrières dans le but de stopper la contamination entre les individus", selon la communiqué, qui précise que les signataires veilleront minutieusement à l’application des mesures d’hygiène prescrites dans tous les espaces de travail, ainsi qu'à la sensibilisation régulière des travailleurs sur les bons gestes et mesures à adopter. En outre, les professionnels et les partenaires du secteur du bâtiment et de l’immobilier publics et privés saluent les décisions courageuses prises pour lutter contre la pandémie Covid-19, et s’engagent ensemble à renforcer l'assistance et l’accompagnement des mesures préventives prises depuis le début de cette crise sanitaire, relève la source. Par ailleurs, les signataires de cette déclaration, que sont le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, le Groupe Al Omrane, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine, la Fédération des agences urbaines du Maroc Majal, l'Ordre national des architectes (CNOA), l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes (ONIGT), la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP), la Fédération des matériaux de construction (FMC), la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), la Fédération marocaine du conseil et de l’ingénierie (FMCI), l’Association professionnelle des cimentiers (APC) et l’Union nationale des petits promoteurs immobiliers (UNPPI), s’engagent ensemble à une contribution citoyenne pour la lutte contre la pandémie Covid-19, confirment leur mobilisation et leur mise à la disposition des pouvoirs publics pour toute utilité contributive à la protection des personnes et des biens, tout en participant aux efforts des différentes instances désignées dans cette lutte.