Le secteur agroalimentaire à la conquête du marché nord-américain

Une délégation composée d'une quinzaine d’entreprises exportatrices marocaines représentant la filière agroalimentaire a pris part à la 15ème édition du Salon international de l’alimentation du Canada "SIAL Canada", qui s’est tenu du 2 au 4 mai au prestigieux Palais des congrès de Montréal, avec l’ambition notamment de conquérir le marché nord-américain mais également d’autres marchés à l’exportation.

Organisée par l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE), sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts, la participation marocaine à ce Salon dédié aux professionnels de l’agroalimentaire, s’est fixée essentiellement comme objectifs de mettre en évidence l’origine Maroc outre-Atlantique, et de prospecter de nouveaux débouchés pour les exportations marocaines pour mieux se positionner sur l’immense marché nord-américain, notamment canadien, rapporte la MAP.

La participation marocaine à cette manifestation internationale d’envergure a été aussi une opportunité importante pour mettre en valeur la qualité et la diversité de l’offre exportable marocaine, d’établir de nouvelles opportunités d’affaires, de nouer de nouveaux partenariats commerciaux et de mettre en avant les potentialités du secteur agroalimentaire marocain.

Elle a également offert aux entreprises marocaines présentes la possibilité de démontrer la qualité de leur savoir-faire et de leurs produits, ainsi que de s’informer sur les nouvelles tendances du marché et les dernières technologies ayant trait au secteur agroalimentaire.

En effet, cette grande messe internationale des produits agroalimentaires, considérée actuellement parmi les plus grands rendez-vous incontournables au niveau régional, est aujourd’hui la seule manifestation de cette envergure au Canada, regroupant plus de 1.000 exposants nationaux et internationaux et accueillant plus de 18.500 visiteurs professionnels du Canada, des Etats-Unis mais aussi de 50 autres pays étrangers.

Tout au long du "SIAL Canada" 2018, qui a mis l’Espagne à l’honneur cette année, la délégation marocaine n’a ménagé aucun effort pour promouvoir le label Maroc à l’export, mettre en avant la qualité et la richesse de l’offre exportable du Royaume, et informer les visiteurs sur les produits nationaux et leurs avantages compétitifs afin de renforcer leur positionnement sur le marché nord‐américain fortement prisé.

Dans ce cadre, un pavillon au design typiquement marocain a été aménagé pour mettre en évidence la richesse et la qualité de l’offre marocaine à l’export, à travers l’exposition d’une gamme diversifiée et variée de produits agro-alimentaires (huile d’olive, olives et câpres, couscous et pâtes, sauces et condiments, conserves, épices et plantes aromatiques, thé, jus, etc).

Et pour mieux faire découvrir la diversité des produits nationaux qui jouissent d’une grande renommée internationale, des "cooking show" ont été organisés durant toute la durée du Salon au sein du pavillon marocain, qui a été parmi les plus visités et les plus animés, afin que les visiteurs étrangers puissent déguster des plats traditionnels succulents à base des produits exposés, qui ont été soigneusement concoctés par le célèbre chef cuisinier marocain Chef El Hadi, de son vrai nom El Hadi El Bouchaibi, une référence internationale dans le monde de la gastronomie.

A travers ces séances de dégustations culinaires de plats à base de produits exposés et tous les mets qu’il a pu réaliser au grand plaisir des visiteurs, Chef El Hadi a mis en évidence toute cette richesse et toute cette diversité qui distinguent la gastronomie et l’art culinaire marocains qui ne sont plus à démontrer.

Cette nouvelle participation du Royaume au "SIAL Canada" a donc offert une nouvelle occasion pour les professionnels du secteur agroalimentaire pour exposer le label marocain et une belle vitrine à l’international pour accéder à d’autres marchés à fort potentiel, tel que le marché nord-américain qui regorge d’opportunités énormes pour le développement des exportations marocaines.

Considéré comme étant le seul salon national à proposer une offre complète de produits dédiés à l'alimentation sous un même toit, le "SIAL Canada" répond aux besoins à la fois des commerces de détail, de la restauration et de la transformation alimentaire.

Selon les organisateurs, cette manifestation d’envergure offre aussi une grande variété d’animations et de conférences, animées par des professionnels reconnus, ainsi que des ateliers et des programmes d’acheteurs de plus en plus importants. Il se positionne désormais comme le plus grand Salon de l’innovation alimentaire en Amérique du Nord.