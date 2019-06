Le satisfecit de Saïd Amzazi : Le Bac 2019 marqué par un taux de réussite en augmentation et un taux de triche en baisse

Un total de 226.761 candidats, dont 212.169 scolarisés, ont été admis aux examens de la session de juin du baccalauréat, soit un taux de réussite de 65,55%, contre 57,36% lors de la même session de 2018, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi.

Dans un exposé sur le bilan des résultats de la session de juin 2019 du baccalauréat présenté devant le Conseil de gouvernement, M. Amzazi a précisé que le nombre de candidats a atteint 441.065 dont 323.668 scolarisés et 108.000 candidats libres, ajoutant que le taux de réussite lors de cette session a connu une hausse de 8,19% par rapport à la même session de 2018 avec 57,35% de filles, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, lors d'un point de presse à l'issue de ce conseil.

Un total de 109.187 candidats scolarisés ont obtenu leur Bac avec mention, soit 51,46% de l'ensemble des bacheliers, et la meilleure moyenne a été obtenue cette session au niveau de l'Académie régionale de Rabat-Salé-Kénitra dans la branche Sciences-Mathématiques B - section française (19,40), a-t-il fait savoir.

Le total des bacheliers scolarisés s'élève à 141.464 dans les branches techniques et scientifiques, contre 125.380 lors de la session juin 2018, tandis que dans les branches littéraires et originelles, le nombre d'élèves ayant décroché leur bac a atteint 67.059 contre 61.023 l'année précédente, a-t-il ajouté.

Concernant les branches internationales du baccalauréat marocain, le total des élèves ayant réussi l'examen s'élève à 23.671, contre 17.325 lors de la même session de 2018, soit un taux de réussite de 94,7%, a-t-il poursuivi.

Pour ce qui est du baccalauréat professionnel, le nombre de candidats admis a atteint 3.646 contre 795 l'année dernière, soit un taux de réussite de 45,97%, alors que celui des candidats en situation de handicap ayant bénéficié des procédures d'adaptation des examens, des conditions du déroulement et de la correction s'élève à 84%.

Par ailleurs, 14.592 candidats libres ont décroché leur baccalauréat, soit un taux de réussite de 21,9%, tandis que 181 pensionnaires d'établissements pénitentiaires ont été admis à ces examens sur un total de 935, soit 19%.

En ce qui concerne les cas de triche, le ministre a fait savoir qu'ils ont régressé après la publication en 2016 de la loi relative à la répression de la fraude, passant de 1753 en 2018 à 1570 en 2019.