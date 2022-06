Le salon international “Al Omrane Expo Marocains du monde ” fait escale à Madrid

Le salon international itinérant "Al Omrane Expo Marocains du monde", qui a repris en 2022 ses tournées annuelles pour aller à la rencontre des Marocains résidant à l'étranger après deux années de suspension pour cause de crise sanitaire, a fait, samedi, escale dans la capitale espagnole, Madrid.



Ce salon, placé à l’instar de son édition nationale sous l’égide du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, a démarré sa première étape dans la capitale française du 20 au 22 mai, rapporte la MAP.



Ce salon tenu du 10 au 12 juin à Madrid, sera organisé à Bruxelles et dans d’autres villes.

Madrid qui a abrité ce samedi l’étape institutionnelle annuelle du salon a vu l’organisation d’une cérémonie officielle ainsi qu’une conférence sous le thème «Marocains du monde, une composante essentielle du développement socio-économique du Royaume» sous la présidence de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, en compagnie de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich et du président du directoire du groupe Al Omrane, Badr El Kanouni.



En application des Hautes orientations Royales appelant à mettre les citoyens et particulièrement les Marocains du monde au cœur de l’action publique, le Groupe Al Omrane a mis en place toute une stratégie dédiée à cette importante communauté et déploie plusieurs actions spécifiques et de proximité dont le «salon Al Omrane Expo Marocains du monde» qui se déplace dans leurs villes de résidence.



Les objectifs de ce salon, qui se tient depuis 2013, sont multiples. C’est l’occasion de rappeler les actions publiques à destination des Marocains du monde, celles spécifiques du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville et du groupe Al Omrane à leur égard.



Ensuite, il permet de présenter les offres développées par le groupe à travers l’ensemble du territoire national, en produits d’habitat (logements et terrains) ainsi que les opportunités d’investissement dans le secteur de la promotion immobilière ou d’autres activités économiques (lots pour commerce, industries et autres).



Il permet enfin à travers la rencontre des Marocains du monde et de leurs associations de mieux comprendre leurs besoins et écouter leurs doléances.



L’étape madrilène a été marquée par la qualité des participants représentant différentes composantes de la société civile des Marocains établis en Espagne, avec la présence de plusieurs catégories socio-professionnelles, ainsi que les représentations consulaires, publiques et professionnelles marocaines installées dans la capitale espagnole.

La délégation officielle a ensuite effectué une visite au salon et rencontré les nombreux visiteurs présents sur les lieux.



A rappeler que ce salon itinérant à l’étranger «Al Omrane Expo Marocains du monde» a permis depuis son lancement en 2013 de visiter 4 continents, 40 villes étrangères à travers 55 étapes et de toucher plus de 550.000 Marocains du monde.