Le rôle de l'enseignement préscolaire dans la promotion de l'équité et de l'égalité des chances

Les journées de réunions et de réflexion sur l'éducation préscolaire dans le cadre de la stratégie 2015-2030 du système éducatif au Maroc, organisées les 25 et 26 octobre à Tétouan, ont été l'occasion pour les participants de mettre la lumière sur le rôle important que joue l'enseignement préscolaire dans la promotion de l'équité et de l'égalité des chances. "Cette rencontre intervient conformément aux Hautes orientations Royales contenues dans le discours adressé par S.M le Roi Mohammed VI aux participants à la Journée nationale sur l'enseignement préscolaire à Skhirat, notamment l'importance de mobiliser l'ensemble des acteurs et des ressources afin d'améliorer l'enseignement préscolaire au niveau national", a indiqué le directeur provincial du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle à Tétouan, Fouad Rouadi, dans une déclaration à la presse. Ces journées rassemblent l'ensemble des acteurs du domaine, dont les élus et la société civile, afin de passer en revue les efforts consentis par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de la région pour promouvoir l'enseignement préscolaire au niveau de la province de Tétouan, que ce soit à travers l'amélioration de l'infrastructure, des équipements ou encore de la formation, a-t-il précisé. Par ailleurs, cet événement était également l'occasion de mobiliser tous les acteurs et les parties prenantes afin d'assurer ensemble la réussite de ce chantier national important, qui a pour but de généraliser et d'améliorer l'enseignement préscolaire à l'horizon 2027, a ajouté M. Rouadi. Pour sa part, Kaoutar Boughlala, présidente de l'Association espagnole CODENAF de coopération et de développement avec le Nord de l'Afrique, a fait savoir que ces journées offrent l'opportunité de discuter le projet d'amélioration et de promotion de l'enseignement préscolaire au Maroc, financé par le gouvernement d'Andalousie. Mené en collaboration avec la direction provinciale du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle à Tétouan, l'AREF de la région, ainsi que l'Association PROSENFAN de coopération internationale pour le développement, ce projet part du principe que l'enseignement préscolaire est le fondement de l'avenir de l'éducation au Maroc, a-t-elle noté. Ces journées ont permis aux différents acteurs du domaine de débattre de la situation du préscolaire au Maroc, de passer en revue des expériences et des bonnes pratiques pour promouvoir une école de qualité pour tous et de souligner l'importance de la formation continue des professeurs de l'enseignement préscolaire. Elles ont été couronnées par la tenue d'une table ronde surles modèles préscolaires, puis la signature d'une convention entre la direction provinciale du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle à Tétouan et les associations CODENAF et PROSENFAN, portant sur la promotion de l'enseignement préscolaire au Maroc.