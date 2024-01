La demande intérieure devrait profiter de l’effort d’investissement public ainsi que du lancement du programme des aides sociales directes aux ménages précaires dans le cadre de l’opérationnalisation des programmes sociaux définis par la stratégie Royale.



La consommation des ménages devrait connaître une légère hausse de 1,1% sur fond d’amélioration des revenus perçus et d’une inflation encore rigide à la baisse. Le revenu disponible des ménages qui devrait enregistrer une croissance de 3,8% ferait face à une inflation de même niveau.



Ainsi, le pouvoir d’achat des ménages continuerait de subir les effets négatifs de l’inflation et devrait enregistrer une régression pour la troisième année consécutive de 0,01% après celle de 0,5% en 2023 et 4% en 2022