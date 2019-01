Le potentiel de la numérisation de l'agriculture marocaine mis en avant à Berlin

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a mis en avant, samedi à Berlin, le potentiel de la numérisation de l'agriculture marocaine.

Dans une intervention lors du Forum international de l'alimentation et l'agriculture (17-19 janvier), organisé dans le cadre de la Semaine verte internationale de Berlin, M. Akhannouch a souligné les progrès significatifs réalisés par le Maroc dans ce domaine, notamment l'utilisation des images satellitaires, d'Internet et de la téléphonie mobile dans l'agriculture.

Il a, dans ce sens, souligné l'engagement des autorités marocaines à mettre tout le potentiel de la numérisation au service du secteur agricole, tout en garantissant l'accès des agriculteurs à ces technologies, notant que le recours à ces technologies requiert aussi des transformations structurelles dans ce secteur, rapporte la MAP.

Le Forum mondial de l’alimentation et de l’agriculture, qui clôture ses travaux par un colloque des ministres de l’Agriculture des quatre coins du monde, aborde les principales problématiques liées à l’avenir de l’industrie agro-alimentaire mondiale.

Les travaux de cette 11ème édition, à laquelle ont pris part 70 ministres de l'Agriculture, ont été consacrés à la numérisation dans le secteur agricole, qui vise à fournir des solutions intelligentes pour l'agriculture dans le futur.

Ce forum offre aux représentants des mondes de la politique, de l'économie, des sciences et de la société civile l'occasion d’échanger autour d'une thématique spécifique à la politique agricole actuelle.

"Nous sommes ici pour discuter de la manière dont la numérisation peut être utilisée pour promouvoir une agriculture durable répondant aux besoins de la population, et nous espérons que les débats pourront déboucher sur des solutions intelligentes pour l'agriculture de demain", a déclaré M. Akhannouch à la MAP, en marge de ce forum, auquel le Maroc participe pour la 6ème fois.

Au cours des deux dernières années, le Maroc a établi des statistiques générales sur l’agriculture (le Registre national de l’agriculture), qui fournit des informations complètes sur l’agriculture et dispose d’une infrastructure importante pour la numérisation du secteur agricole, notant que 99,8% des Marocains disposent d'un téléphone mobile et 70% des ménages ont accès à Internet.

La numérisation de l'agriculture figure parmi les priorités de la stratégie du ministère de l'Agriculture, a-t-il dit, soulignant que l'étude menée par la Banque mondiale au Maroc sur la numérisation des agriculteurs encourage cette tendance et reconnaît l'existence d'un potentiel à cet égard.

En septembre, la Banque mondiale avait élaboré un rapport sur le potentiel de la numérisation du secteur agricole au Maroc, qui a identifié nombre de technologies numériques pouvant être utilisées dans l'agriculture marocaine.

A cet égard, le ministre a souligné la nécessité de développer les technologies numériques pour améliorer l'accès aux marchés régionaux et internationaux et la transparence des marchés, réduire les coûts des transactions dans ce domaine et assurer un meilleur suivi de l'ensemble de la chaîne de valeur.

M. Akhannouch avait inauguré vendredi le pavillon marocain à la Semaine verte internationale de Berlin, qui se poursuit jusqu'au 27 courant.

Monté sur une superficie de 623 m², le pavillon marocain est situé à l’entrée Sud du célèbre parc des expositions "Messe Berlin" qui abrite le salon, décoré, agencé et animé de manière à refléter la singularité et la richesse de la culture marocaine et du terroir national.

Il comporte un espace de dégustation agencé selon un style inspiré de la culture marocaine traditionnelle et contemporaine. Conçu pour être le pôle d’attraction central du pavillon marocain, cet espace abritera des animations culinaires et culturelles performées par des artistes et des chefs marocains.

Ces derniers présenteront au public du salon des shows culinaires et gastronomiques reflétant toute la richesse gustative et qualitative des produits du terroir marocain.

La Semaine verte internationale de Berlin, qui regroupe plus de 1.600 exposants représentant une soixantaine de pays et draine près de 400.000 visiteurs, est considérée comme le plus grand salon mondial consacré à l’alimentation, l’agriculture et l’horticulture.