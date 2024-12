Le port de Tanger-ville remporte le Prix AIVP Antoine Rufenacht

Participation de 23 projets internationaux provenant de divers ports de renom

Le Port de Tanger-Ville a remporté, récemment, le Prix AIVP Antoine Rufenacht, qui récompense le meilleur projet d’aménagement d’interface ville-port, alliant innovation, durabilité et intégration.Décerné pour la première fois lors de la Conférence mondiale de l’Association internationale villes et ports (AIVP), tenue du 27 au 29 novembre à Lisbonne, le Prix AIVP Antoine Rufenacht est la seule récompense internationale dédiée aux villes portuaires maritimes et fluviales ayant réalisé un projet d’aménagement remarquable aligné avec les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’AIVP, qui contribue à l’amélioration de la relation ville-port, indique un communiqué de la Société d’aménagement pour la reconversion de la Zone portuaire de Tanger (SAPT).Cette première édition a connu la participation de 23 projets internationaux provenant de divers ports de renom. Après une première phase d’évaluation menée par un jury d’experts internationaux pluridisciplinaires, six finalistes ont été retenus, notamment le port de Los Angeles (États-Unis), le port de Seattle (États-Unis), HAROPA Port Paris (France), le port d’Oslo (Norvège), la Corporación Antiguo Puerto Madero (Argentine) et le port de Tanger-Ville rapporte la MAP.A l’issue des délibérations finales, et suite aux différentes présentations données par les six finalistes devant le jury composé de représentants de cinq continents, le projet de reconversion du Port de Tanger-ville s’est distingué et a été désigné lauréat du Prix AIVP Antoine Rufenacht, récompensant ainsi une vision, un parcours et un modèle exemplaire en matière de transformation durable et intégrée des interfaces Ville-Port, précise la même source. "Recevoir le Prix AIVP Antoine Rufenacht est une immense fierté pour le Port de Tanger-Ville, pour la ville de Tanger, et pour tout le Maroc", a souligné le Président de la SAPT, Mohamed Ouanaya, cité dans le communiqué, relevant que ce prix ne récompense pas seulement un projet, mais également une vision portée par SM le Roi Mohammed VI, visant à positionner Tanger comme un carrefour stratégique entre l’Afrique et l’Europe et une destination phare du tourisme de croisière et de plaisance en Méditerranée.Le Prix AIVP Antoine Rufenacht couronne plus d'une décennie de travail continu, d’innovation et de collaboration, grâce à la contribution de l’ensemble des acteurs et des parties prenantes de la ville de Tanger, a noté M. Ouanaya, ajoutant: "A travers ce projet, nous avons voulu redonner vie à un espace portuaire chargé d’histoire, en le transformant en un modèle de développement durable et inclusif"."Ainsi, Tanger a su se réinventer tout en restant fidèle à son identité", a-t-il enchaîné, notant que le port de Tanger-ville est devenu, aujourd’hui, un vecteur d’animation et de rayonnement de la ville et constitue une référence d’aménagement d’interface Ville-Port.Il a fait savoir que la reconversion du port de Tanger symbolise une renaissance urbaine et économique, où l'histoire rencontre la modernité pour créer un espace dynamique et durable, redéfinissant la relation entre la ville et le port.Initié par SM le Roi Mohammed VI en 2010, le projet de reconversion du port de Tanger-Ville a permis de transformer une zone portuaire historique en un centre urbain multifonctionnel, moderne et durable.Ce projet emblématique, porté par la SAPT, repose sur trois piliers majeurs, à savoir la durabilité environnementale, à travers l’intégration des énergies renouvelables, la réhabilitation des espaces verts et la gestion efficace des déchets, la préservation du patrimoine culturel, et l’inclusion sociale et économique, via notamment le développement de zones d’animation et d’espaces de vie, ainsi que d’activités de croisière et de plaisance.