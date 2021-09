Le port d'Agadir enregistre une hausse de 18,2% du trafic en 2020

Le port d'Agadir a enregistré une hausse de 18,2% en termes de trafic portuaire en 2020, (6 millions de tonnes en 2020 contre 5,1 millions en 2019). Selon le rapport de la performance portuaire au titre de 2020, cette variante est la résultante de l’augmentation des importations (+13,9%), des exportations (+ 24,4%) et du cabotage (16,7%). La progression du trafic global de ce port est attribuable au fort rebond de 62,3% du trafic du clinker, avec un volume de 1.137.023 tonnes en 2020, rapporte la MAP. De même, cette hausse est la résultante d’une évolution positive des importations des céréales(+36,8%) et des aliments de bétail(+9,1%), dont les volumes ont atteint respectivement 945.523 tonnes et 311.308 tonnes, ainsi qu’une forte hausse de 86,9% des importations du charbon, soit environ 180.527 tonnes. L’augmentation est due, également, à une hausse de 5,4% du trafic global des conteneurs, en s’établissant à un volume d’environ 1,85 million de tonnes. Le trafic des agrumes et primeurs a, par contre, connu une baisse de 4,3%, avec un volume d’environ 64.192 tonnes. La répartition du trafic par mode de conditionnement fait ressortir une prédominance du trafic en vrac (64,2%) avec un volume global de 3,9 millions de tonnes, dont 2,8 MT des vracs solides et 1,1 MT des vracs liquides. Par ailleurs, le volume des marchandises générales a enregistré une valeur moyenne de 2,1 millions de tonnes. Au terme de l’année 2020, le port d’Agadir a enregistré l’arrivée de 19.952 croisiéristes, après 79.600 croisiéristes en 2019. Le nombre des navires réparés au port d’Agadir a enregistré une hausse de 22%, en se chiffrant à 739 navires réparés au terme de l’année 2020.