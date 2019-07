Le plan stratégique du Crédit agricole approuvé

Le Conseil de surveillance du groupe Crédit agricole du Maroc, réuni sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé récemment à Rabat, le plan stratégique "CAP 2023", exprimant, par la même, son accord de principe concernant le renforcement des ressources financières de la banque.

Marquée par la présence notamment du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, des Eaux et des Forêts, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et le reste des membres du Conseil, cette réunion a été l'occasion de passer en revue les réalisations du groupe bancaire à travers ses différents plans stratégiques, en commençant par le plan Horizon 2003 au plan Horizon 2021, ainsi que le projet d'élaboration d'un nouveau plan tenant compte des futurs enjeux, a indiqué un communiqué du département du chef du gouvernement.

Intervenant à cette occasion, M. El Otmani a salué l'efficacité de l'approche de ces plans qui renforcent le rôle de Crédit agricole en tant qu'acteur fondamental au profit du service public, notamment à travers l'intérêt porté au monde rural et l'appui aux agriculteurs, soulignant que ces actions sont susceptibles de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la vision Royale dans ce domaine, soutenir l'action gouvernementale s'agissant de l'amélioration des conditions de vie dans le monde rural, et ce en soutenant les entreprises agricoles, l'accompagnement des jeunes en mettant à leur disposition les moyens et les financements pour créer des entreprises susceptibles d'améliorer le taux d'emploi dans les zones rurales, rapporte la MAP.

Louant les réalisations financières du groupe, M. El Otmani a rappelé que Crédit agricole a occupé, en 2018, la quatrième position dans le classement des banques marocaines, malgré les contraintes dues à son engagement dans le cadre du service public, ce qui démontre les efforts déployés par la banque pour atteindre les objectifs stratégiques définis dans le plan Horizon 2021.

S'arrêtant sur la conciliation entre la mission du service public, qui est au coeur des missions de Crédit agricole du Maroc, et les engagements du groupe en ce qui concerne les règles prudentielles contraignantes du secteur, M. El Otmani a noté que ce défi "nécessite une évaluation continue des réalisations et un redressement périodique des objectifs tracés dans les plans stratégiques du groupe, qui sont étroitement liés aux objectifs stratégiques du pays en ce qui concerne le développement du monde rural et le soutien aux petits agriculteurs en particulier".

Les membres du Conseil de la surveillance ont, par ailleurs, suivi un exposé du président du Conseil d'administration collective du groupe, concernant les principaux indicateurs financiers au titre de l'année 2018, ajoute la même source, faisant état d'un bilan de 107 milliards de dirhams (MMDH), 82 MMDH de ressources clientèles et 80 MMDH de crédits otroyés. La banque a réalisé un produit net bancaire de près de 4 MMDH, en obtenant 55,2% de la part du marché des comptes bancaires dans le monde rural, selon le même exposé.

Le président du Conseil d'administration collective a également présenté le projet du plan stratégique "CAP 2023" proposé par le groupe, et qui se base sur des axes principaux, dont l'établissement du service public au cœur de la vision de la banque, la consolidation de ses capacités financières pour assurer la continuité des modèles économique et structurel, la diversification des activités de la banque et la mise en oeuvre d'un plan clair pour sa transformation digitale.