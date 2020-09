Le petit Adnane victime d’ une barbarie infâme

La délocalisation des examens de Licence est un pas important dans la promotion du droit à la scolarisation et à l'égalité des chances, a souligné le président de l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS), Nabil Hmina.



"Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle et la propagation "inquiétante" du nouveau coronavirus principalement au cours de cemois de septembre, l'USMS a tenu à rapprocher autant que possible les centres d'examens des lieux de résidence de ses étudiants dans la mesure où elle amis en place 10 centres d’examens de proximité dans les provinces de Béni Mellal, FqihBen Salah, deKhouribga, Khénifra et d'Azilal ainsi que dans les communes de Tanant, Demnat, d'El Ksiba de Tagleft et d'Aghbala", a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la tenue des examens de la session normale de printemps de la Licence fondamentale (du 9 au 27 septembre).



La délocalisation des examens est aussi un gage de respect des mesures sanitaires en vigueur dans le Royaume, en ce sens que l’USMS a veillé, conformément aux orientations du ministère de tutelle, à ce que les examens se déroulent dans le respect le plus strict des mesures sanitaires pour assurer une sécurité extrême des étudiants, des enseignants et du personnel administratif, at-il expliqué.



Il s’agit également, selon le président de l’Université, de faire valoir le respect du droit au mérite dans le cadre d’une université citoyenne garantissant à ses étudiants qu’ils relèvent du milieu urbain, rural ou montagneux et leur droit inaliénable à la scolarisation et à la préservation de leur santé. Un total de 25.541 étudiants inscrits à l'Université Sultan Moulay Slimane vont passer les examens de la session normale de printemps de la Licence fondamentale (du 9 au 27 septembre), dans 10 centres de proximité, au titre de l'année universitaire 2019-2020.



Ainsi, l'USMS a mis en place une panoplie de mesures qui s’assigne pour objectif de renforcer et de garantir la sécurité sanitaire ainsi que l’égalité des chances entres tous les étudiants qui ont la possibilité de choisirle centre d’examen le plus proche de leur domicile pour éviter tout déplacement ou encore toute difficulté liée au logement et pour les prémunir de toute contamination au nouveau coronavirus. Ainsi, 7.411 parmi eux vont passer leurs examens de licence à distance, pour les établissements universitaires à accès régulé, via les plateformes dont ont bénéficié les étudiants pendant la période desformations lors du confinement. Ces mesures parmi d'autres interviennent dansle contexte de la crise actuelle engendrée parla propagation de la pandémie du nouveau coronavirus qui impose à l'université de prendre les mesures proactives de prévention pour l'organisation des examens de la session de printemps 2019-2020 qui se dérouleront en présentiel dans les établissements universitaires à accès ouvert, conformément à la décision du ministère de l’éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il sera, également, procédé au renforcement des mesures barrières, à savoir le port obligatoire desmasques de protection au sein des espaces universitaires, la distanciation physique entre les étudiants, les opérations de désinfection et de stérilisation des espaces et des salles où se dérouleront les examens, tout en réduisant les effectifs en étudiants dans les amphithéâtres et les classes.