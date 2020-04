Le personnel médical et paramédical d’Errachidia aux avant-postes du combat contre le coronavirus

Bravant la menace du nouveau Coronavirus (Covid-19), le personnel médical et paramédical de l’hôpital régional Moulay Ali Chérif à Errachidia se trouve aux avant-postes du combat contre la pandémie dans la région de Drâa-Tafilalet, remplissant ainsi pleinement sa fonction dans cette conjoncture délicate que traverse le Maroc.

Si les médecins, infirmiers et techniciens d’hygiène à Errachidia se sont retrouvés par la force des choses dans cette situation, leur combat quotidien face au Covid-19 les a contraint à prendre des mesures exceptionnelles et à adopter des procédures de travail qui n’étaient pas nécessaires en temps normal.

Imposées notamment par le degré élevé de contagiosité du nouveau coronavirus, l’objectif de ces mesures est de prendre en charge les patients du Covid-19 dans les meilleures conditions possibles, ainsi que d’éviter que le personnel médical et paramédical ne soit infecté par le virus.

Face à cette situation épidémiologique inédite, les cadres médicaux et paramédicaux ont été forcés à s’adapter pour relever les défis posés par la pandémie du Covid-19, liés non seulement à la prise en charge médicale des patients, mais aussi à l’augmentation du stress provoqué par un virus pas encore maîtrisé.

Ce personnel, totalement mobilisé, a été ainsi formé à la prise en charge des cas des malades atteints du nouveau Coronavirus, dans le cadre des mesures adoptées par la Délégation régionale de la santé.

Mohamed Zizi, médecin membre de la cellule de coordination Covid-19 à l’hôpital régional Moulay Ali Chérif, a souligné que l’ensemble des intervenants, dont les responsables de la Délégation régionale de la santé à Drâa-Tafilalet, les autorités régionales et locales et d’autres parties concernées, fournissent des efforts inlassables aussi bien pour mettre à la disposition du staff médical et paramédical les moyens nécessaires à la prise en charge des patients que pour satisfaire les différents besoins des malades.

Il a précisé, dans une déclaration à la MAP, que l’ensemble des chambres réservées aux patients du Covid-19 à l’hôpital Moulay Ali Chérif sont dotées des équipements modernes nécessaires à la prise en charge de tels cas, ajoutant que le service de réanimation a été aménagé aussi de façon à accueillir les malades devant être traités dans cette unité.

Mohamed Zizi a fait savoir que d’autres salles ont été aménagées et équipées au sein de l’hôpital pour accueillir les malades du Covid-19 souffrant de pathologies chroniques nécessitant des traitements dans d’autres spécialités, notamment le diabète, la cardiologie, la pédiatrie ou la néphrologie, ainsi que les femmes enceintes.

"En tant que cadres médicaux, toutes spécialités confondues, nous sommes totalement mobilisés en permanence depuis le début de cette pandémie pour la prise en charge des patients atteints du nouveau Coronavirus, ainsi que d’autres pathologies", a-t-il dit.

Il a indiqué que des réunions régulières sont tenues entre les membres du staff médical, infirmier et technicien, depuis l’apparition du premier cas confirmé de Covid-19 au niveau de la région, l’objectif étant l’amélioration continue des conditions de traitement et de prise en charge des patients.

Il a mis en exergue la coordination permanente entre l’ensemble des intervenants, notamment les médecins, les infirmiers et les techniciens de santé et d’hygiène, pour une action organisée et efficace contre le nouveau coronavirus.

Pour sa part, Mustapha El Ghiouane, infirmier principal au service Covid-19 de l’hôpital régional Moulay Ali Chérif, a indiqué que la première mission du staff infirmier est d'installer tous les équipements et outils nécessaires dans les unités d’isolement des patients du Covid-19.

Il a ajouté que les infirmiers du service Covid-19, qui assurent la tâche de coordination avec les médecins et les techniciens de la santé et d’hygiène, interviennent au niveau de l’ensemble du circuit de prise en charge du patient, depuis son admission jusqu’à sa sortie de l’hôpital après guérison.

Il a aussi relevé que l’équipe des infirmiers essaye de minimiser au maximum les entrées chez les patients placés en isolement pour éviter la contagion.

Mohamed Benabbou, technicien de la santé et de l’hygiène à l’hôpital régional Moulay Ali Chérif, a indiqué que sa principale mission comme celle de ses collègues consiste à éliminer, dans la mesure du possible, le risque d’une contagion du personnel médical et paramédical.

"Nous procédons quotidiennement à des opérations de désinfection des différentes installations du service Covid-19, dont les portes d’admission et les couloirs de passage des patients, ainsi que les ambulances", a-t-il expliqué.

Il a relevé que les équipes des techniciens de la santé et d’hygiène de la Délégation provinciale de la santé à Errachidia interviennent également dans les opérations de stérilisation et de désinfection menées dans les administrations et espaces publics au niveau de la province.

L’ensemble du personnel médical, paramédical et technique de la province d’Errachidia fait donc preuve d’une implication sérieuse et responsable aux efforts visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus, ainsi que d’une interaction positive avec les directives et instructions émises à cet égard par le ministère de la Santé et les autorités compétentes.