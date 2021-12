Le parc Internet à 33,86 millions d’abonnés au troisième trimestre

Le parc de l'Internet s’est établi pour le troisième trimestre de 2021 à 33,86 millions d’abonnés, ce qui porte le taux de pénétration à 93,24%, selon l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).



"Durant ce trimestre, le parc Internet a enregistré une croissance importante, notamment au niveau des parcs du mobile et du FTTH", indique l’ANRT dans un communiqué sur l’évolution des parcs de l’Internet et du mobile.



Ce parc enregistre une croissance annuelle de 17,78% (soit un accroissement de 5,1 millions d’abonnements sur une année), précise la même source, qui relève que dans ce segment, le parc de la fibre optique (FTTH) enregistre des hausses annuelle et trimestrielle respectives de 81,91% et 15,37% pour atteindre 330.185 abonnés.



De son côté, rapporte la MAP, le parc de l’Internet mobile atteint, durant la même période, 31,69 millions, en hausse annuelle de 18,41%. Le segment de l’ADSL se stabilise, quant à lui, à 1,6 million d’abonnés à fin septembre 2021 par rapport à fin septembre 2020. Plus de 43% des accès ont un débit supérieur ou égal à 10 M/bs.



Pour sa part, le parc TDD et BLR 1 s’est établi, à fin septembre 2021, à 251.164 abonnés, précise la même source, notant que le parc de la téléphonie fixe s'est accru de 6,94% pour s’établir à 2,46 millions d’abonnés (+160.000 abonnements).



Par conséquent, le taux de pénétration s’établit à 6,77%.

La portabilité des numéros a concerné, à fin septembre 2021, 930.194 numéros mobiles (soit une hausse de 23,29% par rapport à septembre 2020). La même évolution est enregistrée au niveau des numéros fixes portés. Leur nombre a progressé de 25,42%, sur une année, pour atteindre 45.430 à fin septembre 2021.