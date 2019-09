Le nombre des nuitées touristiques en hausse à Marrakech

Le nombre total des nuitées réalisées dans les différents établissements d'hébergement touristique classés de la ville de Marrakech a enregistré une hausse de 8% à fin juillet dernier, et ce en comparaison avec la même période de l'année écoulée.

Selon les données communiquées par l'Observatoire du tourisme, un total de 4.668.571 nuitées a été réalisé durant les sept premiers mois de l’année en cours, contre 4.316.253 nuitées durant la même période de l’année écoulée.

Quant au taux d'occupation, il s'est établi à 63% à fin juillet dernier, contre 57% enregistré durant la période janvier-juillet 2018. Concernant la durée moyenne du séjour (DMS) à fin juillet dernier, elle était de l’ordre de 3,1 jours contre une DMS de 3,2 jours enregistrée lors des sept premiers mois de l’année précédente, a fait savoir la même source.

Durant le seul mois de juillet dernier, rapporte la MAP, il a été observé aussi un accroissement de 8% du volume des nuitées totales réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés de Marrakech.

Cette performance correspond à un total de 700.714 nuitées enregistré au cours du mois de juillet 2019, contre seulement 647.041 nuitées en juillet 2018, a relevé l’Observatoire du tourisme.

S’agissant du taux d’occupation, il a été de 60% en juillet dernier contre 55% durant le même mois de l’année 2018.

Quant à la durée moyenne du séjour pour le seul mois de juillet dernier, elle était de 3,4 jours, contre une moyenne de 3,5 jours enregistrée durant la même période de 2018.

A noter que les nuitées totales réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés ont enregistré une progression de 6% à fin juillet, alors que les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré à eux seuls 57% des nuitées totales entre janvier et juillet derniers.

Pour le seul mois de juillet 2019, le volume des nuitées dans les établissements classés a connu aussi une augmentation de 6% (+3% pour les touristes non résidents et +11% pour les résidents).