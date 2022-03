Le nombre des exportateurs actifs s’est accru de 3,7% durant la période 2011-2019

Le nombre des exportateurs actifs est passé de 3.226 en 2011 à 4.309 en 2019, selon les résultats d’une étude réalisée par le Département études et statistiques de l’Office des changes. Cette évolution correspond à un taux de croissance annuel moyen TCAM de 3,7% et représente une part moyenne de 62,1% du nombre total des exportateurs au Maroc au titre de la période 2011-2019, précise l’étude qui s’appuie sur les données des déclarations douanières effectuées par les exportateurs marocains au cours de la période 2011 - 2020. D’après cette étude, consacrée à l’« Analyse multidimensionnelle de l'évolution du profil des exportateurs marocains actifs », le nombre total des exportateurs au Maroc a accusé un recul en 2020 (année marquée par le ralentissement de l’activité économique à l’échelle mondiale suite aux répercussions du Covid19), pour atteindre 6.530 exportateurs soit une baisse de 7,9%. Dans son rapport, l’Office des changes relève que « 65% de cette baisse touche les exportateurs dits occasionnels, tandis que les exportateurs actifs représentent 35% du recul du nombre total des exportateurs au Maroc ». Des données analysées, il ressort qu’au cours de la période 2011-2019, le chiffre d’affaire global à l’export a affiché une progression continue enregistrant un TCAM de 6,3%. Selon l’Office des changes, 99,3% de ce chiffre d’affaire a été réalisé par les exportateurs actifs dont les chiffres d’affaires à l’export se situent à 282,4 milliards de Dirhams (Mds DH) en 2019 contre 173,6 Mds DH en 2011. En 2020, le chiffre d’affaires global à l’export a enregistré une baisse pour atteindre 262,8 Mds DH, soit -7,6% ou -21,7 Mds DH, a poursuivi l’Office précisant que ce recul a principalement touché le chiffre d’affaires des exportateurs occasionnels qui a baissé de 61,9%. Alors que celui des exportateurs actifs n’a baisse que de 7,2% au cours de la même période. Par nombre, l’étude montre également que la structure des exportateurs actifs au Maroc en 2019 est constituée principalement des TPE (32,8%), des ME (30,3) et des PE (27,9%) qui s’accaparent 91% du nombre des exportateurs actifs au Maroc en 2019 ; alors que les GE et les TGR représentent respectivement 6,4% et 2,6%. L’Office note par ailleurs qu’« en terme de chiffre d’affaires à l’export, 60% en moyenne de ce chiffre est réalisé par les TGE entre 2011 et 2019 (177,9 Mds DH en 2019 contre 100 Mds DH en 2011) réalisant ainsi le TCAM le plus important parmi les autres tranches d’exportateurs (7,5%). De leur part, les GE affichent un TCAM de leur CA à l’export de 6,1% durant la même période, suivis des TPE avec 4,1%, puis les PE avec 3,2% et enfin les ME avec 3,1% ». Autres enseignements de cette étude : le secteur de l’agriculture, sylviculture et chasse a enregistré la plus grande augmentation relative au nombre d’exportateurs actifs au titre de la période 2011 2019 avec un TCAM de 8,7%. Il est ainsi passé de 354 exportateurs actifs en 2011 à 691 exportateurs actifs en 2019. Selon l’Office des changes « cette hausse en nombre est accompagnée par un accroissement du CA à l’export de cette population de 10,4% (26,2Mds DH en 2019 contre 11,9 Mds DH en 2011) ». L’étude relève en outre qu’en 2019, 17,8% des exportateurs actifs opéraient dans le secteur de l’industrie alimentaire (17,3% en 2011), suivis de ceux qui opèrent dans le secteur de l’Agriculture,sylviculture et chasse (16% en 2019 contre 11% en 2011), puis ceux du secteur de l’industrie de l’habillement et des fourrures (13,4% en 2019 contre 19,5% en 2011). D’après les données, le nombre des exportateurs actifs dans ces trois secteurs représentait presque 50% du nombre total des exportateurs actifs au Maroc. Selon l’Office des changes, en dépit des effets de la crise sanitaire liée au Covid19, « certains secteurs NCN affichent un nombre de leurs exportateurs actifs en hausse tel que : Industrie de l’habillement et des fourrures (+13), Textile (+8) et Industrie alimentaire (+5) ». Signalons également qu’au titre de la période étudiée (2011-2019), les exportateurs actifs du secteur NCN «Industrie automobile » ont réalisé la plus importante croissance moyenne avec un TCAM de 33,9%. Comme le montre l’étude, leur CA à l’export est passé de 3,8 Mds DH en 2011 à 39 Mds DH en 2019 et leur part dans le CA global à l’export a gagné 11,6 points (2,2% en 2011 à 13,8% en 2019). Concernant les exportateurs actifs du secteur NCN « Industrie chimique », ils s’accaparent 18,1% du CA global à l’export. Si leurs ventes s’établissent à 51 Mds DH en 2019 contre 43,3 Mds DH en 2011, soit un TCAM de 2,1%, il ressort que le nombre des exportateurs actifs de ce secteur est en revanche resté quasiment stable. S’agissant des exportateurs actifs du secteur NCN « Fabrication de machines et appareils électriques », l’étude fait état d’une hausse du CA à l’export qui est passé de 21 Mds DH en 2011 à 46,2 Mds DH en 2019, soit un TCAM de 10,4% . Comme le précise l’Office, « Les ventes des exportateurs actifs de ces trois secteurs représentent presque la moitié du CA global à l’export ». Enfin, l’année dernière, la baisse du CA à l’export a concerné la majorité des secteurs NCN, essentiellement, celui de l'industrie de l’habillement et des fourrures (- 6,2% ou -20 Mds DH), a fait savoir l’Office des changes.