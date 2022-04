Le moral des ménages fortement ébranlé

L’ inquiétude gagne de nouveau les Marocains. Mais cette fois-ci en pire,si l’on en croit le Haut-commissariat au plan (HCP) qui fait état d’une forte dégradation du moral des ménages au premier trimestre 2022.



En effet, après avoir enregistré une amélioration au troisième trimestre 2021 et une stagnation au quatrième trimestre de l’année écoulée, l'indice de confiance des ménages(ICM) a littéralement décroché au cours des trois premiers mois de l’année.



Selon les résultats de l’enquête permanente de conjoncture menée par l’institution publique auprès des ménages au titre du premier trimestre de 2022, l’ICM s’est établi à 53,7 points, au lieu de 61,2 points enregistrés le trimestre précédent et 68,3 points une année auparavant.



Cela ne se voit certainement pas, mais ces données publiées récemment par le HCP montrent pourtant que l'indice de confiance des ménages a enregistré son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008.



Ressenti d’une forte détérioration du niveau de vie des ménages, anticipation d’une forte hausse du chômage, conjoncture perçue comme défavorable à l’achat des biens durables, perception de la détérioration de la situation financière des ménages, perceptions pessimistes de la capacité future des ménages à épargner et sentiment d’une forte hausse des prix des produits alimentaires.



Tels sont les nombreux motifs d’inquiétude des ménages sondés par le HCP et qui ne savent plus à quel saint se vouer, face à un horizon qui ne cesse de s’assombrir.



Le HCP rapporte ainsi qu’au premier trimestre de 2022, 75,6% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 15,7% un maintien au même niveau et 8,7% une amélioration.



Selon le Haut-commissariat, « le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit à moins 66,9 points en dégradation aussi bien par rapport au trimestre précédent que parrapport au même trimestre de l’année précédente où il était à moins 55,2 points et à moins 50,5 points respectivement ».



D’après l’enquête, 39,1% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie au cours des 12 prochains mois, 43,3% à un maintien au même niveau et 17,6% à une amélioration.



Dans ce cas, le solde d’opinion sur l’évolution future du niveau de vie est resté négatif avec moins 21,5 points, contre moins 1,3 point au trimestre précédent et 13,2 points au même trimestre de l’année passée.



Sur le front du marché du travail, il ressort de cette même enquête que 87,4% contre 4,6% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois.



Comme l’a relevé le HCP dans sa note d’information, « le solde d’opinion est resté ainsi négatif et s’est dégradé à moins 82,8 points contre moins 77,6 points un trimestre auparavant et à moins 62,2 points un an auparavant ».



A la question de savoir si la conjoncture est favorable à l’achat des biens durables, 76,5% contre 9,8% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer de tels achats.



Ainsi, le solde d’opinion de cet indicateur est resté négatif avec moins 66,7 points contre moins 62,8 points au trimestre précédent et moins 61,6 points au même trimestre de l’année précédente, note le HCP.



En ce qui concerne la situation financière des ménages, 48,5% d’entre eux estiment que « leurs revenus couvrent leurs dépenses, 47,4% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 4,1% affirment épargner une partie de leur revenu », rapporte le Haut-commissariat.



Au final, le solde d’opinion est resté négatif, à moins 43,3 points contre moins 40,4 points le trimestre précédent et moins 34,4 points une année auparavant, poursuit le HCP.



Selon toujours les résultats de l’enquête, 56,9% contre 6% des ménages considèrent que leur situation financière s’est dégradée au cours des 12 derniers mois.



Le HCP en conclut que «cette perception reste ainsi négative, avec un solde d’opinion de moins 50,9 points contre moins 49 points au trimestre précédent et moins 47,4 points au même trimestre de l’année précédente ».



Si les 12 derniers mois n’ont pas changé grand-chose à leur situation financière, 24,9% des ménages interrogés affirment s’attendre toutefois à son amélioration au cours des 12 prochains mois. Ils sont 16,6% à croire à sa dégradation et 58,5% à son maintien au même niveau.



Ainsi, le solde d’opinion s’est établi à 8,3 points contre 15,1 points un trimestre auparavant et 21,2 points un an auparavant. Sur la capacité future à épargner, 13,9% contre 86,1% des ménages confient s’attendre à épargner au cours des 12 prochains mois; ce qui amène le HCP à constater que le solde d’opinion est resté négatif, à moins 72,2 points au lieu de moins 69,5 points au trimestre précédent et moins 60,8 au même trimestre de l’année passée.



Quant à la question des prix des produits alimentaires, sans surprise : 98,1% des ménages déclarent qu’ils ont augmenté au cours des 12 derniers mois. Plus grave encore, ils sont persuadés qu’ils continueront à augmenter au cours des 12 prochains mois, selon 76,9% des ménages contre 2,8 % seulement qui s’attendent à leur baisse.



Dans le premier cas, le solde d’opinion est ainsi resté négatif, à moins 97,9 points, après avoir été de moins 95,9 points un trimestre auparavant et moins 74,1 points une année auparavant. Tandis que dans le deuxième cas, le solde d’opinion est ainsi resté négatif, se situant à moins 74,1 points, au lieu de moins 76,2 points enregistrés un trimestre auparavant et moins 60,2 points une année passée.



Alain Bouithy