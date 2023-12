“Le modèle de ville durable à adopter au Maroc ” en débat à Rabat

"Le modèle de ville durable à adopter au Maroc" est le thème d'une table ronde organisée, mercredi à Rabat, par l'Association Ribat Al-Fath pour le développement durable, dans le cadre de la 5è édition du Festival Florilège culturel.



Cette rencontre a été l'occasion de mener une réflexion sur les défis majeurs du développement durable dans les villes, en abordant des questions de mobilité durable, d'efficience énergétique, de gestion des ressources naturelles et d'aménagement du territoire.



S’exprimant à cette occasion, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a mis l’accent sur la question de la transition énergétique et son rôle dans la durabilité des villes, notamment sur fond de la dynamique nationale et internationale que connaît ce domaine, ainsi que les défis majeurs auxquels le Maroc est confronté pour réussir la transition vers les énergies propres à l’horizon 2030.



Mme Benali a souligné, dans ce cadre, que le thème de cette rencontre est scruté aux niveaux national et international, et constitue l'une des questions fondamentales pour assurer le développement durable et la bonne évolution des villes, tout en tenant compte des spécificités des villes et des agglomérations ainsi que des nécessités écologiques et économiques.



La ministre a, par ailleurs, estimé que le Maroc a, depuis des années, pris l'initiative au niveau régional et continental de traiter sérieusement la question de la transition énergétique dans son rapport avec le développement des villes, à travers l’adoption d’une perspective prometteuse qui repose sur des stratégies et des plans à même d'aboutir au développement durable.



Elle a, dans ce sens, mis en avant l'importance de la coordination entre les différents acteurs du secteur afin de développer une conscience collective de l'environnement, et d'assurer la convergence des analyses des sciences économiques et sociales, ainsi que de celles liées aux sciences de l'ingénieur.



De son côté, l’architecte urbaniste Charaf-Eddine Fqih Berrada a fait savoir que ce panel représente une opportunité de faire la lumière sur l'état d'avancement de la recherche et ses applications dans des domaines tels que la transition énergétique, les matériaux de construction, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et les villes intelligentes.



Il a, dans ce contexte, ajouté que le thème de la ville durable est l'un des secteurs d'activité économique les plus importants au Maroc, considérant qu'il s’apparente à un enjeu majeur pour la transition énergétique et environnementale dans le but de parvenir à une urbanisation intégrée et durable.



Pour sa part, le professeur de sociologie Jamal Khalil a expliqué que l’urbanisation résultant de la surpopulation nécessite le développement d'approches qui s'attaquent aux déséquilibres structurels, parviennent à la justice spatiale, offrent des opportunités de développement à tous les quartiers et réduisent toutes les formes de fragilité, ajoutant que l’engagement de l’ensemble de la société dans les plans de villes durables reflète les véritables valeurs de citoyenneté.



M. Khalil a, en sus, relevé qu’il est impératif pour les villes de faire face à un certain nombre de défis économiques, sociaux et environnementaux pour se convertir en modèles durables, en vue de suivre le rythme de l'accélération de la croissance démographique, de l'exode rural et de l'étalement urbain.



L’expert en finances publiques Mohammed Houfi a, quant à lui, souligné que les zones urbaines occupent une place centrale en tant que levier de prospérité, de flexibilité et de développement, et font figure de fortes zones d’attraction d'investissements et d'innovation, alertant sur les grands défis qui pèsent sur les sociétés, dont la préservation de l'environnement et du patrimoine culturel et l'efficacité énergétique.



La 5è édition du Festival Florilège culturel est organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sur "La ville de demain, de la cité vertueuse à la ville intelligente".



Elle vise à créer une ville qui combine les éléments des deux concepts de cité idéale et de ville intelligente, en cherchant à concilier les aspects sociaux et environnementaux avec les avantages des technologies intelligentes pour la ville du futur.



Le Festival, qui se poursuit jusqu’au 25 courant, est marqué par la tenue de conférences et de tables rondes, en présence de penseurs, d’experts et de spécialistes afin d’explorer les synergies entre la moralité traditionnelle et les avancées technologiques.



Cette manifestation culturelle aborde des sujets cruciaux tels que la promotion du bien-être des citoyens, les comportements éthiques, les politiques de protection de l’environnement, les programmes de lutte contre la pauvreté et les initiatives de participation citoyenne. L’objectif étant de souligner l’importance de ces valeurs dans la construction d’une cité idéale, même à l’ère de la ville intelligente.