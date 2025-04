Le ministre français appelle à renforcer l'échange d'expériences dans le domaine agricole

Le ministre délégué français auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, a relevé, mardi à Meknès, la nécessité de renforcer l'échange d'expériences et le transfert du savoir-faire dans le domaine agricole entre le Maroc et la France.



Intervenant à l'ouverture d'une conférence internationale de haut niveau, organisée à l'occasion du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), M. Haddad, dont le pays est l'invité d'honneur de cette 17ème édition, a insisté sur l'importance de soutenir activement la coopération technique entre les deux pays, en particulier dans un contexte marqué par des enjeux liés à la souveraineté alimentaire, à l'adaptation au changement climatique et à la préservation des ressources qui exigent une mobilisation conjointe.



Pour lui, cela permettrait de favoriser l’émergence de solutions concrètes et durables, portées par l’innovation et adaptées aux réalités des territoires, rapporte la MAP.



M. Haddad a également salué l’accélération des échanges entre la France et le Maroc, où la gestion agricole constitue une thématique majeure de cette coopération, relevant que le choix de la France en tant que pays invité d'honneur du 17ème SIAM reflète un partenariat solide avec le Royaume du Maroc.



Par ailleurs, il a indiqué que cette conférence devrait permettre de définir les grandes lignes d’un échange ambitieux, faisant du partenariat franco-marocain un moteur stratégique pour l’ensemble de la Méditerranée.



De son côté, le ministre italien de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, a mis en avant l'importance d’une coopération équilibrée entre l’Europe et l’Afrique pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire, à l’eau et au changement climatique.

M. Lollobrigida s'est dit pour un développement commun basé sur la parité, en insistant sur le rôle central de l’Afrique dans les dynamiques globales.



Il a, dans ce sens, appelé à une collaboration qui conjugue les capacités de recherche et d’innovation européennes avec les ressources et le potentiel humain du continent africain.

En outre, M. Lollobrigida a salué la coopération bilatérale entre l’Italie et le Maroc dans le domaine de la gestion des ressources en eau, à travers des accords et des initiatives scientifiques.



Il a plaidé pour davantage de partage d’expériences et de bonnes pratiques, estimant que l’agriculture devrait être reconnue non seulement comme consommatrice d’eau, mais surtout comme garante de la durabilité et de la sécurité alimentaire.



La session inaugurale de cette conférence, tenue sous le thème "Gestion de l'eau pour une agriculture durable et résiliente", a été ouverte par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, et marquée par les interventions du ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, ainsi que du président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM 2025, qui connaît la participation de 1.500 exposants venus de 70 pays, est organisé du 21 au 27 avril sous le thème "Agriculture et monde rural : l'eau au cœur du développement durable".



Véritable carrefour des politiques agricoles, ce salon constitue un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.