Le ministère de la Santé en branle-bas de combat

Alors que le bilan provisoire des cas de choléra continue de grimper chez nos voisins algériens pour atteindre 62 sur 173 cas hospitalisés depuis le 7 août courant, selon des données communiquées par le ministère algérien de la Santé, de ce côté-ci de la frontière, la psychose continue également de grimper. En cause, les Fake News ou encore les allégations et alertes relayées par des sites électroniques et les réseaux sociaux relatives au choléra, considérées comme «des informations erronées, graves et mensongères, truffées d’inexactitudes » selon le ministère marocain de la Santé.

Les Fake News en question, balayées et réfutées par le département d’Anas Doukkali, concernent principalement la soi-disant mise en garde destinée aux citoyens, les incitant à ne surtout pas consommer pastèques et melons et à éviter de boire l’eau du robinet.

Au-delà du rétablissement d’une certaine vérité, le démenti du ministère de la Santé revêt un indéniable aspect économique. Car si, d’un côté, les informations qui recouvrent la sanité de l’eau du robinet d’un voile de suspicion, n’avaient pas totalement déplu aux producteurs marocains d’eau minérale, d’un autre côté, celles liées aux pastèques et melons pourraient occasionner de graves conséquences sur la vente de ces fruits, d’autant plus que le commerce à l’export de la pastèque comme du melon connaît un essor record. En effet, leurs chiffres d’affaires à l’export, vers la France et l’Espagne qui sont particulièrement friandes, sont passés de 710 MDH en 2016 à 1,3 milliard de DH en 2017, selon l'Office des changes.

En tout cas, la mise au point du ministère de la Santé n’a pas tardé. Une réaction accompagnée à la fois d’une « mise en garde contre la diffusion de fausses allégations, notamment celles portant atteinte à la sécurité sanitaire et aux intérêts socioéconomiques du Maroc » mais aussi, de nouvelles précisions au sujet des mesures préventives. Ainsi, dans ledit communiqué, on pouvait également lire que “suite aux craintes suscitées par ces allégations parmi les citoyens à l’intérieur du Maroc comme à l’étranger, le ministre de la Santé a tenu lundi une réunion en présence de plusieurs responsables centraux, pour examiner les mesures préventives à adopter en cas d’urgence”.

Il convient de rappeler que le ministère de tutelle a affirmé « qu’aucun cas de choléra n’a été enregistré jusqu’à présent dans le Royaume, y compris dans l’Oriental et les zones frontalières ». Le département a révélé par la même occasion « avoir adressé une circulaire interne à l’ensemble des responsables régionaux et provinciaux fixant les mesures préventives à prendre ». Quoi qu’il en soit, Fake News ou pas, l’encadré ci-dessous, diffusé par le ministère de la Santé, décrit en quelques points, comment se prémunir du choléra. Et là, il n’y a aucune place au doute.