Le huitième SVTL met à l’honneur la région d’Al Hoceima

La huitième édition du Salon voyages, tourisme et loisirs (SVTL- 2019) ouvre ses portes ce jeudi, à la corniche d’Aïn Diab à Casablanca.

Accompagner l’essor du tourisme national, promouvoir les nouvelles tendances et présenter les dernières nouveautés touristiques observées au Maroc. Tels sont les principaux objectifs de cet événement initié par l’Association régionale des agences de voyages de Casablanca - Settat (ARAVCS).

Organisé sous l’égide du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, le huitième Salon SVTL se tient jusqu’au samedi 15 courant sous le signe « Promo Vacances ».

A l’instar des précédentes éditions, le SVTL- 2019 « se veut un lieu de rencontre, de partenariat et d’échange de grande dimension dédié à l’ensemble des opérateurs du secteur du tourisme », ont souligné les organisateurs lors d’une rencontre tenue récemment à Casablanca.

Cette huitième édition se propose de répondre « aux goûts des voyageurs à la recherche de rêve et d’évasion », ont poursuivi les promoteurs du Salon invitant ainsi les amoureux des voyages à venir découvrir les dernières nouveautés et tendances estivales de 2019 ainsi que les offres touristiques des destinations proches ou lointaines.

Confortée par plus de 10 ans d’existence et d’expérience, « notre association a pris pour responsabilité de créer des rencontres, débats et forums et tout particulièrement le Salon voyages, tourisme et loisirs », a d’emblée déclaré le président de l’ARAVCS, Khalid Benazzouz.

Présentant les spécificités de l’édition en cours, il a indiqué : « Cette année, la région d’Al Hoceima est à l’honneur au Salon SVTL. Un stand est dédié au Conseil provincial du tourisme d’Al Hoceima et sa région ».

En effet, l’occasion a été donnée aux agences de voyages de mettre « l’accent sur les offres touristiques pour faire découvrir les multiples facettes et richesses de cette belle région », ont précisé les organisateurs lors des différentes interventions.

La mise à l’honneur de cette magnifique région n’exclut pas les destinations internationales d’être sous les projecteurs de la huitième édition, ont-ils toutefois assuré.

Il faut dire que depuis quelques années, l’éclosion de nouvelles liaisons maritimes et aériennes facilite de plus en plus la découverte des capitales et villes européennes et asiatiques.

Les promoteurs de ce rendez-vous annuel en veulent pour preuve que « cette année, nous assisterons à l’ouverture de plusieurs lignes aériennes sur l’Amérique et l’Europe, pour donner l’occasion d’avoir les offres les plus attrayantes ».

Ainsi, que ce soit pour du shopping ou tout simplement pour découvrir de nouveaux horizons, ils ont fait observer que « les destinations internationales s’immiscent désormais dans le quotidien des Marocains ».

Outre les billets d’avion à gagner et séjours, le Salon prévoit des danses, des présentations folkloriques et des tableaux artistiques.

Afin d’offrir des produits et des services de qualité à une clientèle qu’ils présentent comme « avisée », les organisateurs assurent avoir procédé « à une sélection rigoureuse des exposants et des offres de prestation » invités à cette édition.

Secrétaire générale de l’Association organisatrice et présidente de la Commission communication, Soumia Amzil, a révélé le profil des exposants sélectionnés pour cette édition.

Il s’agit d’offices de tourisme marocains et étrangers, tour-opérateur, agences de voyages, compagnies aérienne, maritime et ferroviaire, chaînes hôtelières, banques, sociétés de loisirs, sociétés de services et presse.

Des exposants et des services qui devraient attirer quelque 8000 visiteurs, professionnels et grand public, selon les prévisions des organisateurs.

A noter que la huitième édition de ce salon est organisée avec le soutien de l’Office national marocain de tourisme (ONMT), la Fédération nationale des agences de voyages du Maroc (FNAVM), la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), du Conseil régional du tourisme de Casablanca (CRT de Casablanca) et de la Fédération nationale du transport touristique (FNTT).