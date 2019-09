Le groupe espagnol HIMOINSA, spécialisé dans l'équipement électrique, s’installe au Maroc

Le groupe espagnol spécialisé dans les équipements électriques HIMOINSA vient d’ouvrir une antenne au Maroc avec une équipe technique marocaine et un entrepôt pour le stockage de groupes électrogènes, mâts d'éclairage et pièces de rechange afin de répondre à la demande du marché.

Par le lancement de cette filiale, HIMOINSA renforce sa présence sur le continent africain, souligne un communiqué du groupe, faisant observer que le Maroc "a toujours été un pays important" pour le groupe.

Au cours des vingt dernières années, la compagnie a fourni des groupes électrogènes de sécurité conformément à la réglementation pour des applications de secours (standby) dans des installations d'importance majeure dans le Royaume, rapporte la MAP.

L'ouverture de cette filiale au Maroc, plus précisément à Casablanca, constitue un projet "stratégique" pour HIMOINSA présent sur le marché marocain depuis plus de 18 ans, affirme la directrice générale du groupe, Lydia Gracia, cité par le communiqué.

"Les nouvelles installations permettront non seulement de fournir le marché marocain, mais encore les pays d'Afrique occidentale avec lesquels nous travaillons depuis près de vingt ans", ajoute-t-elle.

Pour Guillermo Elum, directeur du groupe dans la région MENA, ce projet est l'un des principaux jalons soulevés par la compagnie pour 2019 et aidera le groupe à renforcer sa présence en Afrique.

Sabir Zouhir, directeur général de HIMOINSA Maroc, assure, de son côté, que la principale vocation de la nouvelle filiale est de continuer à développer de grands projets avec l'aide d'une équipe locale connaissant très bien les besoins du client.

"Les nouvelles installations seront pourvues d'un stock important d'équipements qui permettra une livraison immédiate au client", ajoute-t-il.

Spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de génération d'énergie, HIMOINSA possède actuellement 12 filiales et 8 centres de production sur les cinq continents.