Le gouvernement chinois s’engage à assurer la sécurité, la santé et le bien-être des ressortissants marocains

Le gouvernement de la République Populaire de Chine a indiqué que suite à l'apparition du coronavirus, tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité, la santé et le bien-être des ressortissants marocains résidant en Chine, notamment dans la ville de Wuhan et dans la province de Hubei, indique dimanche soir l'ambassade du Royaume à Pékin.

L'ambassade du Royaume du Maroc (à Pékin) porte à la connaissance de la communauté marocaine résidant en Chine que dans le cadre de ses contacts permanents avec les autorités chinoises concernant la situation créée par l'apparition du coronavirus, le gouvernement de la République Populaire de Chine lui a communiqué que "tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité, la santé et le bien-être des ressortissants marocains résidant en Chine, notamment dans la ville de Wuhan et dans la province de Hubei", indique l'ambassade dans un communiqué parvenu à la MAP. Dans un premier temps, l’ambassade avait annoncé être en contact permanent avec les autorités chinoises et avec la communauté marocaine établie en Chine pour suivre leur situation après l’apparition du nouveau coronavirus dans la ville de Wuhan (province Hubei) et dans d’autres villes chinoises.

Face à cette situation, la représentation diplomatique marocaine à Pékin avait appelé les membres de la communauté marocaine en Chine à faire preuve de vigilance et à suivre toutes les mesures de prévention préconisées par les autorités chinoises, sachant que l’Organisation mondiale de la santé n’a pas encore qualifié la situation comme "urgence sanitaire".

L'ambassade a également mis en place, samedi, une cellule de crise au profit des membres de la communauté marocaine établie en Chine, pour suivre leur situation à la suite de l'apparition de ce nouveau coronavirus et sa propagation dans les principales grandes villes de la Chine.

Cette cellule de crise est joignable aux numéros suivants: +8618701156920/ +8615652198381, ainsi que sur l’adresse électronique: sifama.beijing@moroccoembassy.org.cn.