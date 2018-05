Le géant Furukawa Electric installe sa première usine en Afrique et au Moyen-Orient

Furukawa Electric, spécialiste de câbles à fibre optique, a rejoint la liste des grands groupes mondiaux qui ont choisi de s’installer au Maroc, confirmant une nouvelle fois la forte attractivité que le pays et particulièrement ses zones franches exercent sur les entreprises étrangères.

La firme japonaise a pris ses quartiers dans la zone franche de Tanger Automotive City (TAC), où elle a installé sa première usine en Afrique et au Moyen-Orient.

Le géant japonais y est présent à travers sa filiale américaine Optical Fiber Solutions (OFS), leader mondial dans la conception, la fabrication et la fourniture de solutions de fibre optique, de câble à fibre optique, de connectivité, de FTTx et de photonique spécialisée.

Etalée sur 31.000 m2, l’usine de Tanger a nécessité un investissement de 200 millions de dirhams et compte déjà 85 emplois, un chiffre qui devrait très rapidement être porté à 200 emplois.

La nouvelle unité industrielle va favoriser le transfert de compétences et le partage d’expertise, a affirmé le groupe indiquant que ses employés actuels ont été formés aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Allemagne.

Le géant japonais, qui ambitionne d’être le premier fournisseur mondial de solutions à base de fibre optique, a indiqué que l’ouverture de cette usine répondait au besoin de satisfaire la forte demande en câbles à fibre optique et s’inscrivait dans la stratégie de développement du groupe qui vise à augmenter de 20% sa capacité globale de production en 2018.

L’inauguration de cette usine a eu lieu mercredi 09, dans la capitale du Nord, en présence de plusieurs autorités nationales et locales dont le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique Moulay Hafid Elalamy.

L’occasion pour le ministre de souligner l’intérêt et la confiance que porte le leader mondial à la destination Maroc et d’insister sur le fait que «l’usine va répondre à une demande grandissante de connectivité à haut débit tant au niveau national qu’à l’échelle du continent et participera à un développement accéléré des technologies et services numériques en Afrique ».

A noter que cette cérémonie a été, aussi, marquée par la présence de plusieurs responsables du groupe japonais parmi lesquels le directeur et vice-président exécutif de Furukawa Electric et directeur général de la division des solutions de communication, Takahide Kimura; et le senior vice-président du groupe et président directeur général de OFS, Dr. Timothy F. Murray.

Commentant l’ouverture de la nouvelle usine du groupe à Tanger, qui est opérationnelle depuis le début de l’année, ce dernier a d’emblée rappelé que la prolifération des data centers de pointe, de la technologie sans fil 5G et de la fibre optique pour les foyers (FTTH), répond à la demande des consommateurs pour une meilleure connexion Internet.

Selon lui, « ces nouveaux modes de connexion, ainsi que la numérisation accrue des communications dans les entreprises, créent le besoin en fibre optique dans le réseau au niveau mondial ».

Ainsi, pour Timothy F. Murray, « l’ouverture de cette nouvelle usine de Furukawa Electric à Tanger est un élément important de notre engagement pour soutenir la demande mondiale à travers une plus grande capacité de production », a-t-il expliqué.

Signalons que le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 7,8 milliards USD à fin mars, prévoyait que cette demande s’intensifiera au cours de la prochaine décennie afin d’accompagner la multiplication des flux de communication.

Il est à souligner que l’éminent chercheur et co-inventeur de la fibre optique pour les télécommunications, Dr. Peter C. Schultz, était également de la partie. Ce dernier est aussi le directeur et conseiller principal à OFS.

Il est à signaler que l’installation à Tanger du groupe Furukawa Electric a été motivée par la position géographique du Maroc et par les différentes incitations fiscales qu’il offre aux investisseurs.

Furukawa Electric dont les premières activités remontent à 1884 est devenu pionnier dans les technologies de pointe en réalisant diverses avancées dans ce domaine.

Comme l’a rappelé son top management, la firme a développé des produits dans plusieurs secteurs d’activité, notamment les télécommunications, l’électronique, l’automobile et la construction, avec ses trois principaux types de matériaux, à savoir la fibre optique, le plastique et les métaux.

« Beaucoup de ces produits s’accaparent la plus grande part du marché mondial, et tous ses produits ont apporté une valeur ajoutée à la société dans de nombreux domaines d’activité », a-t-il fait remarquer.