Le flux net des IDE quasiment stable en 2020

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc est resté quasiment stable durant l'année écoulée, se situant à 16,7 milliards de dirhams (MMDH), contre 16,5 MMDH en 2019, indique l'Office des changes. Les titres de participation, qui ont augmenté de 14% à 11,4 MMDH, constituent la principale composante des flux nets des IDE au Maroc avec une part de 68,2%, fait savoir l'Office dans son rapport annuel 2020 sur la balance des paiements et position extérieure globale du Maroc. Les bénéfices réinvestis ont, en revanche, reculé de 13,7% et représentent 15,7% du flux net total des IDE au Maroc, ajoute la même source. Au détail, le rapport fait ressortir que les recettes des IDE au Maroc ont diminué de 20,2% à 27,5 MMDH et les dépenses de 39,9% à 10,8 MMDH. Parmi les secteurs ayant le plus bénéficié d'IDE en 2020 figurent ceux des industries manufacturières (32,5% du total des IDE), des activités immobilières (26,9%) et des activités financières et d'assurance (14,9%). La part de ces trois secteurs dans le total des IDE s'est stabilisée à 74,4% en 2020. S'agissant de la répartition par pays, la France est le premier investisseur au Maroc au titre de l'année écoulée avec un flux net de +6 MMDH ou 36% du total des IDE. Le flux net reçu de ce pays en 2019 s'est situé à 3,7 MMDH. Classée en tant que troisième pays source des flux nets des IDE en 2019 (+0,8 MMDH), l'Espagne s'est hissée à la deuxième position en 2020, suivie des Emirats Arabes Unis. Ces trois pays se sont accaparés 50,2% du total du flux net des IDE au Maroc en 2020.