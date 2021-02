Le flux des IDE en légère hausse en 2020

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a enregistré une légère hausse de 1% à fin décembre 2020, atteignant 15,54 milliards de dirhams (MMDH) contre 15,37 MMDH un an auparavant, selon l’Office des changes. Ce résultat s’explique par une baisse des dépenses des IDE de 41,6% à 10,82 MMDH, conjuguée à la baisse des recettes (-22,3%), précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs au terme de l’année 2020.



Pour ce qui est du flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME), il a connu une baisse de plus de 5,27 MMDH au titre de l’année 2020. Les IDME ont ainsi atteint près de 7,74 MMDH en 2020, soit une baisse de 32,8%, tandis que les cessions de ces investissements ont plus que doublé (+1,49 MMDH). L’Office des changes fait également savoir que les envois de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger ont enregistré une hausse de 5% à 67,99 MMDH en 2020. Les recettes voyages ont, quant à elles, atteint 36,36 MMDH au titre de 2020 et les dépenses ont reculé de 49,6% à 10,54 MMDH. Ainsi, l’excédent de la balance voyages s’est inscrit en baisse de 55,3%.