Le film jordanien "Tarweeda" remporte le Grand Prix du Festival international du film de printemps d’Ouezzane

Le film "Tarweeda/Closure" de la réalisatrice jordanienne Mooney Abu Samra a remporté, samedi soir, le Grand Prix de la première édition du Festival international du film de printemps d'Ouezzane.



Le Prix de la mise en scène a été décerné à la réalisatrice belgo-marocaine, Rachida Chbani, pour son film "Code rouge", tandis que le Prix du jury est revenu au film "Jours gris" du jeune réalisateur marocain Rida Henkam.



Le jury, présidé par le réalisateur et écrivain Mohamed Chrif Tribak, a également décerné une mention spéciale au court-métrage "Autumn the Age" de Bilal Touil.



Intervenant lors de la cérémonie de clôture, M. Tribak a souligné que le jury a examiné les films en lice pour la compétition officielle du festival, et décidé d'attribuer les prix sur la base de délibérations basées sur les aspects artistiques et techniques des films retenus.



En perspective des prochaines éditions, M. Tribak a exhorté le comité d'organisation à veiller à ce que la projection des films sélectionnés soit programmée le soir pour une plus grande affluence du public, à augmenter le nombre d'ateliers de formation aux métiers du cinéma, et à sélectionner des films ayant des capacités de production similaires pour une bonne évaluation.



Cette cérémonie a été marquée par un vibrant hommage rendu à l'actrice marocaine Souad Alaoui, en reconnaissance de son brillant parcours et de sa contribution à l'enrichissement de la scène artistique marocaine, ainsi qu'à plusieurs acteurs de la scène culturelle et artistique locale et de la société civile.



Le directeur du festival, Khalid El Aboudi, a indiqué que le festival a contribué à renforcer la place du cinéma sur la scène artistique locale, notant que cette première édition a jeté les bases pour développer les prochaines éditions.



Dix films de plusieurs pays, dont le Maroc, la Roumanie, la Belgique, l’Egypte, la France et la Jordanie, ont été en lice pour décrocher les prix du festival.



Cet événement a été marqué par des conférences, des ateliers de formation, une master class sur "L'art de la mise en scène: de l'idée à l'écran", une cérémonie de signature du livre "Un cinéma différent" de Mohamed Chrif Tribak, une table ronde sur "Le cinéma et le dialogue interculturel" et une conférence sous le thème "Le cinéma à l'ère de la digitalisation".