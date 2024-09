Le film "Lébou", une réflexion sur les impacts du changement climatique sur les communautés

Coopération



Les moyens de renforcer la coopération culturelle et artistique entre l'Egypte et le Maroc ont été au centre d'entretiens entre l'ambassadeur du Maroc au Caire, Mohamed Ait Ouali, et le ministre égyptien de la Culture, Ahmed Fouad Hano.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens de promouvoir la coopération dans les domaines culturel et artistique, tout en mettant l'accent sur l'importance de l'échange d'expositions d'art, l'organisation d'événements culturels conjoints et d'ateliers artistiques.

La réunion a également porté sur la participation aux événements et festivals culturels et artistiques dans les deux pays ainsi que sur l'échange d'expertise dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel.

M. Ait Ouali a salué, à cette occasion, les relations solides entre le Maroc et l'Egypte, notant qu'elles dépassent les frontières géographiques pour inclure des liens culturels et civilisationnels.

Il a également fait part de la volonté des deux pays d'élargir les horizons de coopération bilatérale et de mettre en avant le rôle de la culture dans la promotion de l'entente mutuelle, ajoutant que cette réunion reflète l'engagement en faveur du développement des relations bilatérales dans tous les domaines, en particulier la culture et les arts.

Pour sa part, le ministre égyptien s'est dit fier des "relations historiques" entre les deux pays, soulignant que la coopération culturelle est un pilier essentiel du renforcement des relations bilatérales. Grâce à ce partenariat, "nous œuvrons à faire revivre le patrimoine culturel commun et à promouvoir le dialogue entre les deux cultures", a-t-il fait remarquer.

La culture et les arts représentent un pont de communication que "nous nous efforçons de consolider en tant que garantie efficace en vue d'assurer la continuité des relations fraternelles", a ajouté le ministre.