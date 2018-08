Le dirham s'apprécie face à l'euro et au dollar

Le dirham s'est apprécié de 0,8% face à l'euro et de 0,05% vis-à-vis du dollar, au cours de la semaine allant du 2 au 8 août 2018, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Durant cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché de changes, indique Bank Al-Maghrib qui vient de publier une note sur ses indicateurs hebdomadaires, rapporte la MAP.

S'agissant des réserves internationales nettes, elles ont accusé, d'une semaine à l'autre, une baisse de 0,3% pour revenir à 225,2 milliards de dirhams (MMDH), tandis qu'en glissement annuel, elles ont affiché une hausse de 9,7%, fait savoir la même source. Sur le marché monétaire, le montant total des interventions de BAM, au cours de la période allant du 2 au 8 août, ressort à 69,8 MMDH, dont 66,95 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres et 2,8 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME.

Durant cette période, le taux interbancaire s'est établi à 2,27% et le volume des échanges est revenu de 4,4 MMDH à 4,1 MMDH, relève la note, ajoutant que lors de l’appel d’offres du 8 août (date de valeur le 9 août), BAM a injecté 66,62 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI s'est accru de 0,65%, sa contre-performance depuis le début de l’année s’étant ainsi établie à 4,87%, selon la même source qui explique cette évolution par les hausses des indices sectoriels de "l’électricité" de 2,98%, des "bâtiments et matériaux de construction" (+2,64%) et des "services de transport" (+1,17%).

En revanche, les indices de "l’immobilier" et des "banques" ont baissé de 1,8% et 0,31%, respectivement. Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est chiffré à 220,5 millions de dirhams (MDH) après 436,4 MDH la semaine précédente. Sur le marché central actions, le montant quotidien moyen des transactions s’est élevé à 41,4 MDH contre 81,9 MDH une semaine auparavant.