Le digital, une voie efficace pour améliorer la gestion portuaire

L’adoption des nouvelles technologies constitue une voie efficace pour améliorer la gestion portuaire, a indiqué, jeudi à Casablanca, le président de l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc (AUSIM), Hicham Chiguer.



Les nouvelles technologies vont apporter de nouvelles solutions et permettre un renforcement de la valeur ajoutée du secteur portuaire et une augmentation de la productivité des entreprises, a-t-il dit lors d’un panel tenu dans le cadre de la nouvelle édition des "Rencontres digitales by PortNet" autour du thème "IA, Blockchain, IoT…

Comment les technologies disruptives transforment le commerce international".



Il a ainsi mis en avant l’importance de la digitalisation des entreprises en matière de renforcement de la compétitivité du tissu économique national, notant qu’il faut bien définir les usages des outils technologiques au sein des entreprises et les préparer à suivre le rythme de ce changement afin d’éviter la perte de parts de marché dans la course mondiale vers l’adoption de l’IA, rapporte la MAP.



Pour sa part, l’expert en nouvelles technologies, Ziyaad Butler, a indiqué que la digitalisation des outils logistiques permet aux parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement d’accéder aux mêmes informations numériquement et en toute sécurité tout en réduisant considérablement les erreurs de communication ou les erreurs humaines survenant lors de la mise en place de la paperasserie et du transfert de données.



L’intégration des nouvelles technologies dans le secteur portuaire permet de générer des données instantanées sur l'état physique d'un envoi ou même d'un seul article en transit, de garantir un suivi tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et de renforcer les capacités à repérer les pertes, les dommages et les retards en temps réel et à y remédier, a ajouté M. Butler qui s’exprimait en visioconférence.



L’intelligence artificielle et la gestion des données révèlent des tendances qui faciliteront l'analyse prédictive et la planification d'urgence et optimisent la vitesse, le coût et la sécurité du transit.



De son côté, le président de la Commission logistique de l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX), Abdelaziz Mantrach, a fait valoir que les technologies d’informations ont un impact significatif sur divers secteurs, dont le transport maritime et la logistique où ils mènent une révolution, ajoutant que le digital constitue un levier puissant pour préparer l’avenir du transport des marchandises, et de manière indirecte améliorer le commerce portuaire.



L’intégration de l’intelligence artificielle et de l'écosystème Blockchain, l’anticipation des imprévus de l’IA, l’amélioration de la logistique des entreprises, et la prédiction des comportements des consommateurs, sont les éléments clés de l’adoption du numérique par les entreprises, a souligné M. Mantrach, estimant que les entreprises qui vont considérer que l’adoption de l’IA signifie des dépenses inutiles, seront "condamnées à disparaître".



Organisée par Portnet S.A. en partenariat avec l’ANP, cette nouvelle édition des Rencontres du digital connaît la participation d'éminentes personnalités dans le domaine du commerce extérieur, des nouvelles technologies, et du développement digital en plus des hauts responsables de l'administration publique.



Les échanges ont porté sur le rôle des nouvelles technologies dans le développement du commerce international, et l'impact de ces technologies sur le développement du commerce international.



Les différents intervenants ont fait remarquer que les nouvelles technologies offrent des opportunités inédites pour optimiser, sécuriser et rendre plus durable le commerce international.



Ils ont en outre mis en exergue la nécessité de l’adaptation constante de l’écosystème du commerce international, qui doit se doter des compétences et des outils nécessaires pour tirer parti de ces innovations.



Les Rencontres du Digital by PortNet constituent l'occasion pour élargir le débat et offrir une plate-forme de discussion et de propositions avec l'implication de toutes les parties prenantes dans la sphère économique et institutionnelle.



Cette nouvelle édition sera aussi marquée par le lancement de la 3ème édition du Smart Port Challenge, le premier Hackathon portuaire dédié à l’innovation dans le secteur portuaire au Maroc.