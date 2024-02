Le développement de l’agri-digital, un levier de transformation des systèmes alimentaires

Le développement de l'agri-digital constitue un levier de transformation des systèmes alimentaires et une des priorités de la stratégie Génération Green, ont relevé, mercredi à Rabat, des experts participant à une rencontre nationale autour du "Développement de l’agri-digital au Maroc : Guideline pour répondre aux opportunités et priorités de la Stratégie Génération Green".



Organisée par le Pôle digital de l'agriculture, de la forêt et observatoire de la sécheresse du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en partenariat avec la Société gestionnaire des Technopark du Maroc, la FAO et la Banque mondiale (BM), cette rencontre a été l'occasion d’approfondir la réflexion et l’échange d’expériences autour de l’importance de l'écosystème digital comme levier de transformation des systèmes alimentaires dans le monde, rapporte la MAP.



Les travaux de ce conclave ont également permis d'examiner les expériences de développement des écosystèmes de start-up agricoles à l'échelle internationale et au Maroc, telles que présentées dans le guide-book, ainsi que de présenter une esquisse des transactions internationales dans le domaine de l'AgriTech. De plus, ils ont mis l'accent sur le rôle des accélérateurs et des incubateurs dans la promotion de la création de start-up agri-digitales au Maroc.



Dans son allocution d’ouverture, la directrice du Pôle digital de l'agriculture, de la forêt et observatoire de la sécheresse, Loubna El Mansouri, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du plan d'action 2024 du Pôle, axé sur l'amélioration des connaissances et des capacités en agri-digital, et la promotion de l'écosystème agri-digital, incluant l'exploration du potentiel de l'entrepreneuriat 4.0.



"Un mapping de l'écosystème a été réalisé pour identifier les solutions technologiques disponibles, révélant l'existence de 76 solutions axées sur divers aspects de la chaîne de valeur agricole", a-t-elle précisé, notant que ce travail de cartographie a également mis en évidence des lacunes dans les technologies de stockage et de traçabilité, ainsi qu'une utilisation concentrée du digital dans certaines régions et pour certaines applications.

Pour sa part, l’expert en agriculture de la BM, Rémi Trier, a souligné l'importance de considérer le développement de l’agri-digital et ses opportunités pour le Maroc, en prenant en compte les expériences internationales et les priorités futures pour l'agriculture marocaine avec les partenaires du secteur public et privé.



Par la même occasion, Lina Belmaachi, manager consultante chez INSKIP, un cabinet spécialisé en conseil en entrepreneuriat, a évoqué l'émergence de l'AgTech bénéficiant d'investissements croissants, malgré un certain retard en termes d'impact économique global, relevant, par ailleurs, les défis spécifiques aux marchés émergents, tels que l'accès aux données pour les petits agriculteurs et les enjeux climatiques et hydriques, qui sont particulièrement pertinents pour le Maroc.



De son côté, Aziza Inoubli, Data Scientist chez Brighter Bridges, a souligné l'importance des facilitateurs d'innovation dans le développement de l'écosystème agri-tech, suggérant de penser à impliquer des acteurs internationaux actifs dans d'autres régions clés pour attirer davantage de financements pour les startups agri-tech marocaines.



Le chef du service de développement des offres de projets au sein de l’Agence pour le développement agricole (ADA), Ilyass Rabi, a, quant à lui, présenté le schéma directeur des métiers agricoles, para-agricoles et digitaux développé par l'ADA pour identifier les opportunités d'entrepreneuriat les plus prometteuses, incluant une cartographie des services à l'échelle régionale et identifiant 25 créneaux d'entrepreneuriat, pour développer des solutions technologiques au profit des exploitations agricoles et de l'agro-industrie.



A l'issue de cette rencontre, les participants ont formulé des recommandations. Il s'agit sur le plan stratégique, de promouvoir en priorité les e-services agricoles analogiques au profit des petites et moyennes exploitations et de renforcer les capacités et les connaissances en agri-digital le long de la chaîne de valeur de la transformation digitale.



Sur le plan opérationnel, il s'agit d’adopter et de construire des actions conjointes entre les partenaires publics et privés couvrant toutes les composantes de l'écosystème, y compris la recherche-industrie-interprofession-finance et impulseurs de technologies, autour de sujets prioritaires en vue de mettre en œuvre des solutions et services adaptés, attractifs et abordables pour la communauté de tous les agriculteurs marocains.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie "Génération Green" qui a fait de la digitalisation un chantier transverse pour réussir la résilience du secteur agricole, promouvoir la croissance du secteur de 20 à 50%, améliorer les conditions de vie en milieu rural et favoriser la création d'emplois, en particulier pour la catégorie des jeunes et des femmes.