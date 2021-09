"Le dépôt d'investissement, instrument de placement de la finance participative" au centre d' un webinaire

Le dépôt d'investissement, instrument de placement de la finance participative suivant le principe de participation, a été au centre d'un webinaire organisé récemment par Bank Al Yousr. Cette rencontre fut modérée par le managing partner du Group co-CEO, Ahmed Tahiri Jouti Al Maali, et animée par la directrice générale de Bank Al Yousr, Mouna Lebnioury, et le professeur du fikh des transactions à la faculté de Chariaa de Fès et conseiller en finance participative, Mohamed Karrat, indique un communiqué de la banque, filiale du groupe BCP. Riche, ce webinaire dédié au dépôt d’investissement destiné à différents types de clients, qu'ils soient particuliers, professionnels, ou entreprises en excédent de trésorerie, a couvert l'ensemble des particularités de cette pratique bancaire du marché participatif, poursuit la même source. Les discussions ont porté essentiellement sur le taux de rendement espéré, les principes régissant la politique de rémunération, le taux de partage du profit entre la banque et le déposant, le portefeuille d''investissement ainsi que les mécanismes de gestion de risques, de protection du capital et de génération des profits. Exhaustif, ce rendez-vous n'a pas manqué non plus de traiter des sujets de la fiscalité ou encore la zakat sur le compte d’investissement, poursuit la banque qui fait savoir que le webinaire apporte également un éclairage sur les avis conformes du CSO et les finalités de la Charia. Se voulant enfin pratique, cette rencontre a également été l’occasion de présenter l'offre de Bank Al Yousr en soulignant les particularités qui font de ce produit un placement profitable et sécurisé. Ce rendez-vous trimestriel, instauré par Bank Al Yousr, fait suite aux deux précédents webinaires ayant mis la lumière sur le rôle des banques participatives dans l'accompagnement des investissements de l'entreprise ainsi que sur "Salam: nouveau financement participatif pour l'entreprise", indique un communiqué de la banque populaire. En effet, consciente de son rôle clé dans le marché participatif en tant que banque de référence, Bank Al Yousr s'est assignée depuis sa création le devoir de contribuer aux efforts d’éducation du marché financier, en vulgarisant les principes, les produits et les services de la finance participative