Le déficit commercial du Maroc augmente de 10,6% en un an

Le déficit commercial du Maroc a atteint 21,77 milliards de dirhams (MMDH) à fin janvier 2023 contre 19,69 MMDH au cours de la même période de l’année 2022.



Selon les données publiées par l’Office des changes, il a ainsi augmenté de 10,6% en un an, alors que le taux de couverture s'est établi à 60% contre 61,5% une année auparavant.



L’augmentation du déficit est expliquée par l’évolution observée au niveau des importations et des exportations qui ont bondi respectivement de 6,3% (+3,21 MMDH) et 3,6% (+1,13 MMDH) en l’espace d’un an.



En effet, à fin janvier 2023, les importations se sont situées à 54,40 MMDH contre 51,18 MMDH à fin janvier 2022 tandis que les exportations se sont élevées à 32,63 MMDH au lieu de 31,50 MMDH une année auparavant, a indiqué l’Office dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de janvier 2023.



Selon la même source, la hausse des importations de biens a touché la majorité des groupes de produits. C’est notamment le cas de la facture énergétique qui a augmenté de 30% correspondant à +2,42 MMDH.



La raison de cette évolution est à chercher du côté de «la hausse des approvisionnements de l’ensemble des produits énergétiques, en l’occurrence ceux en gas-oils et fuel-oils (+684MDH) due à l’accroissement des prix de 35,5% (8.962 DH/T à fin janvier 2023 contre 6.613 DH/T un an auparavant) », a expliqué l’organisme public relevant, en revanche, que les quantités importées ont accusé un recul de 13,1%.



Toujours selon le document, les importations des biens d’équipement ont de leur côté augmenté de 16,8%, en raison de la hausse de 74,6% des achats des moteurs à pistons qui sont passés de 780MDH à fin janvier 2022 à 1.36 MMDH à fin janvier 2023.



A noter que les importations de produits alimentaires se sont pour leur part accrues de 4,2% équivalant à +287MDH; tandis que les achats des produits bruts ont en revanche baissé de 18,4% (-633MDH) suite au recul de 61,2% des achats des soufres bruts et non raffinés qui se sont élevés à 586 MDH au premier mois de l’année contre 1,51 MMDH à la même période de l’année écoulée.



En parallèle, l’Office des changes annonce une baisse de 7,1% (-881MDH) des importations des demis produits qu’il attribue « à la diminution des achats de l’ammoniac de 57,6% ou -1.109MDH (818MDH au titre du mois de janvier 2023 contre 1,92 MMDH à fin janvier 2022) ».



En ce qui concerne les exportations de marchandises, il ressort des chiffres de l’Office des changes que leur accroissement a concerné la majorité des secteurs, essentiellement le secteur de l’automobile, celui de l’électronique et électricité et celui du textile et cuir.

Ainsi, les ventes du secteur automobile ont affiché une augmentation de 44,8% (+3,09 MMDH) s’établissant à 10 MMDH à fin janvier 2023 contre 6,91 MMDH à fin janvier 2022.



Selon les explications de l’Office, « cette évolution fait suite à la hausse des ventes des principaux segments du secteur, à savoir le segment de la construction (+48,4% ou +1,27 MMDH), celui du câblage (+51% ou +1,19 MMDH) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+26,6% ou +159MDH)».



D’après les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de janvier 2023, à fin janvier 2023, les exportations du secteur électronique et électricité se sont accrues de 39,2% (+490 MDH), s’établissant à 1,74 MMDH.



L’Office des changes justifie cette évolution, principalement, «par la hausse des ventes des composants électroniques de 73,4% (723 MDH à fin janvier 2023 contre 417 MDH à fin janvier 2022) et celles des fils et câbles (+28,2% : 636MDH au titre du mois de janvier 2023 contre 496MDH une année auparavant) ».



Au titre du premier mois de l’année 2023, les données recueillies montrent que les ventes du textile et cuir ont bondi de 14,1% (+424 MDH), suite «à la hausse des exportations des principaux segments de ce secteur, en l’occurrence des vêtements confectionnés (+19,3% ou +349MDH) et des chaussures (+26,7% ou +69MDH) », a fait savoir l’Office indiquant que les exportations des articles de bonneterie demeurent, quant à elles, quasiment stables (+0,8% ou +5MDH).



Quant aux exportations des phosphates et dérivés, il ressort des mêmes données qu’elles se sont établies à 5,39 MMDH à fin janvier 2023 contre 8,77 MMDH à fin janvier 2022.



Comme le relève l’Office, « cette évolution s’explique par la hausse des exportations des phosphates (+3,9% ou +31MDH) et par le recul des ventes des engrais naturels et chimiques (-38,1% ou -2,26 MMDH) et celles de l’acide phosphorique (-56,7% ou -1,15 MMDH) ».



Alain Bouithy