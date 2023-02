Le déficit commercial a grimpé de 56,5% en 2022

Le déficit commercial s’est détérioré sur l’ensemble de l’année 2022, selon l’Office des changes. Après s’être établi à plus de 199,2 MMDH en 2021, il a atteint plus de 311,6 milliards de dirhams (MMDH) au terme de l’année écoulée. Ce qui traduit une hausse de 56,5% par rapport à l’année précédente.



Comme le relève l’Office des changes dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs de l'année 2022, les importations se sont accrues de 39,6% (+209.157MDH) sur les douze mois de l’année pour se situer à 737,7 MMDH au lieu de 528.6 MMDH une année auparavant.



En parallèle, les exportations se sont établies à 426,1 MMDH au titre de la même année 2022 contre 329,4 MMDH en 2021, correspondant à une hausse de 29,4% équivalant à plus de 96,7 MMDH, a affirmé l’Office des changes.



Des indicateurs des échanges extérieurs, il ressort que la hausse des importations de biens s’explique par l’augmentation des achats de l’ensemble des groupes de produits.



Selon les analystes de l’Office des changes, au cours de l’année écoulée, la facture énergétique a plus que doublé pour atteindre 153,5 MMDH, suite essentiellement à « l’accroissement des achats du gasoil et du fuel-oil (+40,3 MMDH) portés par la hausse des prix qui ont presque doublé (10.283DH/T contre 5.195DH/T), et dans une moindre mesure par celle des quantités (+7,2%) ».



Les importations des demi-produits ont de leur côté bondi de 46,4%, en raison de la croissance des achats de l’ammoniac qui se sont élevés à 21,4 MMDH contre 6,9 MMDH, un an auparavant.



Quant aux importations des produits alimentaires, les chiffres montrent qu’elles ont connu un accroissement de 44,9%, équivalant à plus de 26,9 MMDH, après la hausse des approvisionnements en blé qui ont presque doublé sous l’effet prix en hausse de 40,8%.



Au même moment, les quantités importées ont grimpé de 28,7% ; tandis que les achats de l’orge ont affiché également une hausse de +2,5 MMDH (3,2 MMDH au terme de l’année 2022 contre 743MDH une année auparavant).



Il est à noter que les importations des produits bruts ont augmenté de 49,9%, suite à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés qui ont atteint plus de 8 MMDH.



En ce qui concerne les exportations de biens, l’Office des changes souligant que celles-ci ont bondi de 29,4% (+96.696MDH) atteignant 426,1 MMDH contre 329,4 MMDH un an auparavant. Et de préciser que « cet accroissement concerne les exportations de la totalité des secteurs, à leur tête, les phosphates et dérivés, le secteur de l’automobile et celui de l’agriculture et agroalimentaire ».



A propos de phosphates et dérivés, les indicateurs suggèrent que les ventes de ceux-ci se sont accrues de 43,9% pour s’établir à 115,5 MMDH à fin 2022 contre 80,3 MMDH à fin 2021.



Il est à préciser que « cette hausse est attribuable à l’augmentation des exportations des engrais naturels et chimiques (+27.8 MMDH) due à l’effet prix en hausse de 74,4% (8.326DH/T à fin 2022 contre 4.775DH/T à fin 2021) », selon les explications de l’organisme public qui fait état, en revanche, d’une baisse des quantités exportées de 11,8%.



Au titre de l’année 2022, il ressort en outre que les ventes du secteur automobile ont affiché un accroissement de 33% (+27,6 MMDH) s’élevant à 111.289MDH.



D’après l’Office des changes, cette hausse a concerné les ventes du segment de la construction (+40%), celles du segment du câblage (+28,9%) et dans une moindre mesure celles du segment de l’intérieur véhicules et sièges (+3,7%), a-t-elle relevé ajoutant que le secteur automobile s’est positionné en tant que deuxième meilleur secteur exportateur derrière les phosphates et dérivés au terme de l’année écoulée.



Analysant l’évolution des exportations du secteur agricole et agroalimentaire, l’Office constate qu’elles se sont chiffrées à 81,2 MMDH en 2022 contre 69,9 MMDH au cours de l’année précédente, ce qui représente une hausse de 16,2% (+11,3 MMDH).



La hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire (+19,9% ou +7.266MDH) et celles de l’agriculture, sylviculture et chasse (+11,4% ou +3.579MDH), expliquent cette évolution.



Selon les indicateurs des échanges extérieurs au titre de 2022, sur l’ensemble de l’année 2022, les exportations du textile et cuir ont affiché une croissance de 20,7% (+7,5 MMDH) due, principalement, à la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+21,9% ou +4.9 MMDH), des articles de bonneterie (+12,5% ou +944MDH) et des chaussures (+32% ou +857MDH).



Alain Bouithy