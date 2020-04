Le conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab poursuit l'opération de désinfection

Le conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab multiplie les opérations de désinfection des différents sites dans le cadre des mesures préventives visant à endiguer la propagation du Covid-19.

A cet égard, le Conseil régional a pris une série de mesures portant sur la désinfection et la stérilisation des principales artères de la ville et ses environs, notamment la population logée dans des tentes au point kilométrique 40 au nord de la ville.

Le Conseil a également mis à la disposition des habitants des citernes pour s’approvisionner en eau potable, tout en mobilisant un ensemble de camions de désinfection, le but étant d’appuyer les mesures préventives pour lutter contre le virus et limiter sa propagation.

Au niveau de la province d’Aousserd, le Conseil de la région a mené, en étroite coordination avec les autorités locales, une large opération de désinfection qui cible les différents services publics du centre d’Aousserd.

De même, il a distribué des kits alimentaires de première nécessité, en vue d’alléger les répercussions sociales de cette pandémie sur les familles nécessiteuses au niveau de la province d’Aousserd.

Ces initiatives humaines et solidaires illustrent la mobilisation du Conseil régional dans le travail de lutte contre le nouveau coronavirus et ce, dans le cadre de la mobilisation générale et de l'élan de solidarité initié par S.M le Roi Mohammed VI.

Le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab avait également décidé d'allouer un montant de 15 millions de DH pour financer l'achat de 25.000 paniers de denrées alimentaires de première nécessité au profit de personnes démunies et vulnérables, dans le cadre des mesures prises en vue de faire face à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).